En Joan Pons i na Magdalena Cursach són els dos propietaris de l’empresa Guelmi shoes. Aquesta empresa la va fundà son pare Miquel Pons Sureda els anys 50 i la va heretar en Joan l’any 1992 creant la marca Guelmi, empresa familiar que, junt amb la seva dona, gestiona fins a dia d´avui.

L’empresa va començar fent sabatilles d’estar per casa, però ja fa anys que fan també les típiques avarques menorquines, tradicionals i reinventades amb distintiu d’Avarca de Menorca. Per a les avarques de sempre, utilitzen pells de primera qualitat, amb la finalitat que siguin el màxim de còmodes i duradores.

Però el que destaca d’aquesta empresa són les avarques veganes. En demanar-los com va sorgir aquesta idea de crear aquets tipus d´avarques, diuen que els seus fills que viuen a Barcelona, veient que cada vegada més persones que havien portat sempre avarques o els agradava aquest tipus de sandàlies, però que havien pres la decisió de no portar sabates de pell, no podien dur avarques.

Vàrem pensar en una alternativa, crear un producte ecològic, les avarques veganes. Les avarques ecològiques estan fetes amb materials reciclats i de fibres naturals; sola de neumàtic reciclat i plantilla ecològica. Per a les avarques veganes empren material de microfibra que imita perfectament la pell, tant és així que costa diferenciar les que són de pell de les veganes. La plantilla de les avarques veganes és una plantilla acolxada, feta de material de microfibra inholor, antibacterià i fet sense emissions.

En Joan i na Magdalena al seu taller, confeccionen les avarques de manera personalitzada per als seus clients, de manera que ells poden triar entre més de 100 colors, materials i models, i crear la combinació de pala, tira i sola que més els agradi. A més fan les avarques adaptades als seus clients, de manera que si tenen el peu prim, gruixut o tenen algun problema les adapten. Persones que abans no podien dur avarques perquè no se’ls hi adaptaven als seus peus, ara en poden dur igual que qualsevol altre i açò els omple de satisfacció. Fan diferents tipus de models com ara de plataforma, de cunya amb llaç i tira creuada. Cada any van traient nous models.

Quan a en Joan i na Magdalena se’ls hi fa un encàrrec d’unes avarques, les poden tenir enllestides en uns 5 dies, tot depèn de la càrrega de feina que tenen i la pressa que tengui el client. En Joan fa la part de preparar i tallar les comandes, mentre que na Magdalena s´encarrega de la part de cosir i acabar les avarques.

Amb l´ajuda dels seus fills han aconseguit reinventar-se i vendre el producte a través de la seva pàgina web i de la plataforma Amazon, així com també al seu taller, on els encanta que la gent els visiti i veure la cara de felicitat dels clients quan se’n van.

Els vegans, com és sabut, no mengen res de procedència animal, com tampoc duen res que sigui confeccionat amb pell. Idò les avarques, sandàlies i sabates veganes estan pensades per a ells.