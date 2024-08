L’emblemàtic edifici d’Alaior, Cas Corbo, està a punt de passar a mans municipals i convertir-se en una nova extensió cultural de la ciutat.

La visita a aquest històric immoble de prop de 1.000 metres quadrats al carrer es Coll des Palmer, al costat de la cèntrica plaça Constitució, realitzada aquest dimarts pel conseller de Cultura, Turisme i Esports del Govern, Jaume Bauzà; el batle del municipi, José Luis Benejam; i el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga; es tradueix en una passa més per certificar «el més prest possible» —previsiblement sobre el mes de setembre— l’acord verbal aconseguit entre el bisbat i l’Ajuntament per al traspàs d’aquest edifici.

Oportunitat de compra

El batle José Luis Benejam assegurava en la visita a l’edifici que es tracta d’una «oportunitat de compra». «Hi havia aquesta ocasió i no podíem deixar perdre la possibilitat que, amb fons Next Generation, aquesta adquisició fos una realitat per a tothom», explicava el primer edil sobre el procés de compra que es tancarà amb un desemborsament de 972.000 euros provinents dels fons europeus que aporta la Conselleria de Cultura i Turisme.

Això explica l’ús cultural que se li vol donar a l’immoble una vegada estigui a punt. «Tenim el centre d’art contemporani LÔAC, que requereix més espai. Tenim moltes obres que no estan exposades al públic, perquè precisament estan emmagatzemades, ja que no hi ha prou espai per ser exhibides constantment a les visites», explicava Benejam sobre la mancança d’espais. Havent suposat LÔAC «un punt d’inflexió en la societat alaiorenca», en paraules del batle, Cas Corbo podria convertir-se en una extensió del centre. Així i tot, el Consistori està «obert a activitats alternatives o en paral·lel, iniciatives culturals, al mateix temps que s’alberguen les exhibicions dels artistes internacionals més reconeguts que tenim a LÔAC en aquests moments».

Tanmateix, per a això encara queden alguns anys. El primer objectiu de l’Ajuntament és tancar la compra del cèntric immoble. Després arribarà el moment de dur a terme una imprescindible restauració. «Anirem donant passes segons es pugui. Ens posarem en marxa amb un projecte definitiu de com s’ha de reformar i remodelar l’edifici», indicava Benejam.

Història

Segons el primer edil, Cas Corbo és «un edifici emblemàtic que ha passat per diferents etapes». Durant la Guerra Civil va ser emprat com a refugi i després va servir com a escola de primària dirigida per monges i destinada només a filletes. Més endavant va ser l’escola d’adults d’Alaior i durant els darrers anys s’ha anat utilitzant per diferents activitats de caràcter social, com per exemple, per l’Apima de La Salle a Nadal.

Per una altra banda, la parròquia d’Alaior aprofitarà els doblers per dur a terme una sèrie d’inversions com serien la reparació de la teulada de l’església de Santa Eulària o la transformació de la part superior de l’edifici ‘La Salle Petita’ en un complex parroquial.