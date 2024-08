Els tres recintes comunitaris d’horts urbans ecològics de Maó són un espai de tranquil·litat particular per als seus usuaris, tal com expliquen ells mateixos. Es tracta d’una zona en la qual poder cultivar les seves pròpies tomàtigues o pebres, entre d’altres. L’Ajuntament, impulsor d’aquest projecte que es va encetar fa ja onze anys a la zona de Santa Maria i que al mes d’abril d’enguany va donar una passa de gegant amb l’obertura d’un ambiciós recinte de 6.204 metres quadrats al Camí d’en Guixó, ara cerca un perfil extern que s’encarregui del servei de gestió i assessorament per als usuaris que fan ús d’ells.

D’aquesta forma, el Consistori vol comptar amb uns tècnics especialitzats que permetin «regularitzar» la situació assegurant-se que els usuaris «facin un bon ús de la instal·lació» i, a la vegada, puguin «ser aconsellats», segons explica el regidor de Serveis Urbans i Medi Ambient, José Manuel García. Per això, ja ha sortit a concurs públic una licitació que compta amb un pressupost base al voltant dels 120.000 euros (IVA inclòs) a executar durant els pròxims quatre anys.

Objectiu de la iniciativa

La finalitat del projecte dels horts ecològics és acabar reunint una sèrie de beneficis ambientals i socials per als seus 124 usuaris actuals, nombre que s’espera ampliar fins als 150 amb la nova convocatòria que s’està preparant de cara als pròxims mesos. D’aquesta forma, es podran cobrir les 26 parcel·les vacants en aquests moments. «Com van quedar places buides al darrer recinte que vam fer a Camí d’en Guixó, a més dels altres dos, després de l’estiu mirarem de tornar a obrir el procés per poder atorgar totes aquestes parcel·les que han quedat desertes per renúncies o similars», apunta el mateix regidor.

D’una banda, els horts municipals són una bona raó per fomentar la biodiversitat urbana i millorar el paisatge de l’entorn de la ciutat, mentre que per una altra, permet acostar els hàbits i ambients propis de l’àmbit rural a les àrees urbanes.

Aspectes a millorar

Els futurs tècnics del servei d’assessorament, manteniment i gestió dels recintes hauran d’atendre a algunes assignatures pendents que reclamen els usuaris per millorar les condicions. Entre aquestes es trobarien moltes relacionades amb l’incivisme, com és la neteja, control i recollida de fems. Es tracta d’un comportament incívic tant per part d’alguns usuaris com d’alguns vianants que passen per la zona, especialment a Sínia Costabella i Camí d’en Guixó, on els voltants es troben especialment bruts. Per una altra banda, és necessari posar a disposició dels usuaris dos carretons més, com a mínim. El recinte de Camí d’en Guixó només disposa d’un per una àrea de més de cent horts, el que alenteix la feina de tots els usuaris a l’hora de carregar amb sacs o altres objectes pesats.

A més, per als horticultors —i es presumeix que per als futurs treballadors, també— és imprescindible la instal·lació de vàters aprofitant, tal vegada, les casetes erigides als recintes. Per no xerrar dels comptadors d’aigua, ja contemplats en el contracte i primordials per controlar la despesa d’aigua.