Na Cati Febrer s’ha format en tots els estils florals amb diferents professors a Catalunya, Astúries i de fora d’Espanya. Amb titulacions acreditades amb els corresponents certificats i diplomes de cada curs que ha fet.

Els floristes entraven en el gremi de venedors de mascotes, menjar d’animals etc. Ara estan reconeguts com artesans floristes, en el Centre d’Artesania des Mercadal de Menorca, com també en el Gremi de Floristes de Catalunya.

En demanar a na Cati pel significat de «Vida i Art floral», diu que ho va decidir, quan va tornar al món de les flors. Era un moment, on necessitava realment fer el que més li agradava i li donava vida. D’aquí el nom art floral, perquè és el que és... crear art amb les flors, partint de la formació que té.

Els seus inicis amb les flors van ser el 2003 quan va agafar el traspàs d´una floristeria. No havia fet mai aquesta feina, però s’hi va llençar. A partir d’aquí va començar a sortir cada mes a fer els cursos a Vilassar de Mar, a Barcelona. No tenia cap objectiu clar en aquells moments però, mira per on, aquella iniciativa, es convertí en la seva passió per aquest ofici artesà.

L’art floral consisteix en crear coses amb flors i també amb plantes, però sobretot escoltar i entendre el que vol cada client diu na Cati. Li agrada sebre on han d’anar les creacions, quins colors li agraden al client/a, si és per regalar etc. demana que l’indiquin una mica, com és la persona que ho ha de rebre, els seus gustos...

En demanar-li pels materials que ella empra diu que poden ser molt diversos. Hi ha infinitat de coses per utilitzar. A ella li agrada jugar amb branques seques que combina amb altres elements.

Té a l’abast de la clientela, des de venda de flor natural i plantes, rams de mà, centres de taula, amb flor natural, flor seca o artificial.

També fa treballs funeraris com són corones, o rams de flors. Decoracions per casaments, rams de núvia i decoracions per diferents esdeveniments, decorats d’aparadors, i el que el client li demani.

Li agrada fer feines personalitzades, no fetes damunt catàleg, i mostrar coses fetes per ella perquè agafin idees, però sempre intentant que no siguin iguals; que cada encàrrec sigui original. Considera que cada persona té un estil i manera de ser, i vol que se senti identificada amb la feina que li ha fet.

Una ampla mostra dels seus dissenys i obres, es pot trobar al seu Instagram.

antonio.olives1@gmail.com