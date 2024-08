És una de les convocatòries més esperades de l’estiu a Ciutadella per la seva atractiva i saborosa vessant, gastronòmica i social.

El concurs de paelles que organitza el Casino 17 de Gener va atreure, aquest diumenge a l’espai del palmeral de Cala en Blanes, a 500 assistents que van gaudir d’una jornada de vivències, molta bulla i també plena de sorpreses. La consolidada cita de ‘ses paelles des Casino’ ja ha assolit la 32ena edició.

Hi van participar, enguany, 19 grups, que van elaborar paelles mixtes, de marisc, de verdures i arròs negre. Fora de concurs, la paella de la directiva del 17 de Gener per als patrocinadors, membres del jurat i col·laboradors.

L’equip de Santi Román Torres, que va aconseguir la ‘paella de plata’.

L’equip guanyador presentà la paella «Dalt de tot», de marisc. Encapçalat per Santi Román Torres, que per primera vegada va acudir a aquest popular certamen, va obtenir la ‘paella d’argent’. El grup «Dissenys a vidre», liderat per Joan Català Ferrer i Lluís Femenías Nadal, va ser el segon classificat. Va rebre la ‘paella de bronze’, després de cuinar una paella que també era de marisc. Els guanyadors van ser obsequiats amb productes i lots, aportats al Casino Nou per empreses i entitats menorquines.

El grup «Dissenys a vidre», encapçalat per Joan Català Ferrer i Lluís Femenias Nadal, que es van endur la ‘paella de bronze’.

Sorteig entre els assistents

Un dels moments més entretinguts va consistir en el sorteig, entre tots els assistents, d’altres articles i objectes per gentilesa de les empreses locals col·laboradores, que fan possible que aquest concurs es celebri cada agost.

El jurat qualificador va estar format per l’escriptor Pau Faner Coll; Antònia Amorós Salord, executiva del Grup Sagitario Hotels; Joan Bagur Moll, de l’hotel Vestige Son Vell; Josep Pons Fraga, periodista i editor d’«Es Diari»; Josep Mª Al·lès Salvà, president de l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears i director del setmanari «El Iris»; i Tolo Mercadal Muntaner, director comercial de Sa Cooperativa del Camp de Menorca.

El president del jurat, Al·lès Salvà, assenyala que el nivell de les paelles participants va ser bastant alt, fet que com sempre dificulta les puntuacions, tot i que es va arribar a un veredicte per unanimitat després de tastar cadascuna. Van ser objecte de valoració els ingredients emprats, l'originalitat, la presentació, el punt de cocció i el resultat final.

Alguns cuiners participants.

El president i el secretari del Casino 17 de Gener, José Triay i Francesc Pons respectivament, van agrair el patrocini i la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, el Consell de Menorca, representat pel conseller de Cultura, Joan Pons Torres; Gin Xoriguer, Supermercats Diskont, Sagitario Hotels, Sa Cooperativa del Camp, Formatges Quintana, Vinum, Comercial Florit-Molino Roca, Anglada Manufacturas de la Madera, Avarca Pons, Prisma, Construtot Bagur, Aquarock, Intec, «El Iris», Foodies on Menorca i el bar des Casino Nou. «Amb les seves aportacions i la participació dels 19 grups, el concurs d’enguany ha estat tot un èxit, afirma el president José Triay.