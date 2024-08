El reciclatge del vidre és el reciclatge perfecte, ja que es pot reciclar al 100% i infinites vegades. En el marc de la campanya de reciclatge de vidre estival Moviment Banderes Verdes 2024 d'Ecovidrio, el Consorci de Residus i Energia ha elaborat un vídeo per mostrar com es recicla el vidre que separam a Menorca.

Les instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà reben tot el vidre que es genera a l'illa, però el seu reciclatge no es duu a terme aquí, només es realitza la recollida i preparació perquè aquest recurs es converteixi en un nou envàs.

Quan arriba a les nostres instal·lacions, el vidre és emmagatzemat a una àrea delimitada. Després, es carrega en contenidors i s'envia en vaixell a Mallorca, on serà reciclat a la planta de reciclatge de vidre TMA Recicla, al polígon industrial de ses Veles, a Bunyola.

El reciclatge del vidre permet evitar l'extracció de matèries primeres, estalviar energia en el procés d'elaboració de nous envasos, reduir l'emissió de CO₂ i que els residus de vidre no acabin en un abocador. Per açò, prioritzar sempre els envasos d'aquest material en comptes de, per exemple, els envasos de plàstic, redueix l'impacte mediambiental i impulsa l'economia circular.

Campanya estival de reciclatge de vidre

A Menorca, un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació són consumits durant la temporada alta d'estiu. D'aquest terç, el 50% prové del sector hostaler. Per açò, el Consorci de Residus i Energia i tots els ajuntaments de l'illa participen cada any en la campanya de reciclatge de vidre estival Moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, que recolza l'esforç que fan els hotels, restaurants, bars i cafeteries de l'illa en el reciclatge de vidre. Enguany, la campanya compta amb la participació de 355 establiments hostalers de Menorca, i més de 15.000 locals a tot l'Estat.

Durant la campanya, un equip d'informadors recorre tots els establiments participants per detectar necessitats de cada establiment en el reciclatge de vidre, assegurar una correcta dotació de mitjans com contenidors, informar sobre normativa i incentivar bones pràctiques, així com controlar el nivell d'ompliment dels contenidors i reportar possibles incidències. Tot amb l'objectiu de millorar cada any les xifres de reciclatge de vidre durant la temporada alta. A més, s'avalua la gestió que fan de les altres fraccions, el consum eficient de recursos com l'aigua o l'energia, o la seva aposta per l'ús de producte de proximitat per premiar l'establiment més sostenible de les Balears.





L’any passat el sector HORECA i la ciutadania de Menorca va aconseguir reciclar un 5% més de vidre durant la temporada estival en comparació a l’any anterior. Aquesta implicació amb el reciclatge de vidre durat l’època en què més envasos consumim va fer possible que l’illa fos distingida amb la Bandera Verda com a territori més reciclador de les Balears.

Enguany, el Consorci, els vuit ajuntaments de l'illa, i les associacions empresarials PIME, CAEB i ASHOME col·laboren de forma conjunta per tornar a rebre el distintiu de la Bandera Verda d'Ecovidrio al reciclatge de vidre.

Més informació: https://bit.ly/MovimentBanderesVerdes2024