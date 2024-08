«La tasca intel·lectual de l’IME és un gran servei per als menorquins», obria Josep Maria Quintana la seva primera trobada com a president del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis. La 36a edició va estar marcada, a més de per l’aniversari de l’OBSAM, per un Quintana que emfatitzava la pròxima actualització dels estatuts de l’entitat. L’actual president ja va col·laborar en la seva redacció quasi 40 anys enrere com a membre fundador i ara vetlla per «l’absoluta independència de criteri dels intel·lectuals». Amb l’objectiu de «generar i difondre coneixement sobre Menorca i des de Menorca», Marta Jordi, coordinadora científica de l’IME, va convidar la comunitat científica a reflexionar conjuntament per fer evolucionar l’entitat i la societat. Tot seguit, va afirmar que els nous estatuts «ja estan damunt la taula del president del Consell Insular» i va presentar les línies de treball i els reptes del Pla Estratègic pels pròxims 6 anys. Volen garantir una «comunitat científica en constant evolució, dinàmica i que s’obri pas en les noves àrees de coneixement», afirmava Jordi. És per això que volen combatre la «fuga de cervells» incorporant nous perfils d’investigadors.

Tot plegat, volen reconnectar amb els joves universitaris, els alumnes de batxillerat, mitjançant el programa Vinculum, i reforçar el vincle de la societat amb l’IME. Aposten per un Pla Estratègic d’experiència i especialitats diverses en clau local, però en constant contacte amb les problemàtiques globals. Tot seguit, Joan Pons Torres, com a president de l’Institut Menorquí d’Estudis i conseller de Cultura, el qual estava convençut que Quintana i ell sabran fer feina junts «des de la col·laboració i l’enteniment pel bé de Menorca». D’igual manera, va posar èmfasi en la necessitat de continuar treballant en temes cabdals per a l’Illa com la gestió de l’aigua, l’envelliment demogràfic, la salut mental dels joves, el model turístic, la diversificació econòmica, l’accés a l’habitatge i amb especial atenció als reptes que presenta la reserva de la biosfera. Finalment, va voler acabar el seu parlament recordant els membres de l’IME que ja no hi eren; Lluís Pomar, Cristòfol Mascaró i Carles Carreres. És precisament des de l’esperit plural i obert d’aquest últim d’on convida a treballar: «Amb el rigor científic, la tolerància, i la humilitat amb Menorca i els menorquins per bandera» . L’acte va concloure amb la interpretació de Cançons de xerxa de Cris Juanico.