Unes 160 persones vinculades al Club de Jubilats de Ferreries van celebrar divendres fosquet la seva tradicional xocolatada amb ensaïmada prèvia a Sant Bartomeu, en una animada festa al carrer. La nova junta directiva, presidida per Bal Marquès, es va encarregar de fer el xocolati casolà, acompanyat de rebosteria dels diferents forns del poble: juntament amb la coca bamba també hi havia coca amb sofregit i un panet amb sobrassada. Ho van gaudir també la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés; la directora insular de Gent Gran, Melissa Manota; els regidors Ramon Sintes i Alícia Martí, el rector de la Parròquia de Sant Bartomeu, Joan Febrer, i representants de la Federació dels clubs de jubilats de Menorca, Pedro Morlà i Andrés Moll.

Al final, no hi va faltar el tradicional repartiment de canyes verdes a cada participant, que aquest any anaven amb cullereta de plata per gentilesa de l’empresa APalliser, que va fer al Club de Jubilats de Ferreries aquests obsequis per a tots els socis i sòcies de l’entitat.

En aquest primer carrer ja enramat del poble, després de la bereneta, va venir el ball, amb la música que posà el grup de Fornells No hi som tots.

La previsió del temps havia fet passar una mica de pena a la junta directiva, però, finalment, va acompanyar.