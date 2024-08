N’Anna Vila és llicenciada en Història de l’art i màster de Gestió artística, títols obtinguts a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del 2008 ha treballat en el camp de la gestió artística, col·laborant amb museus, esglésies, la basílica de la Sagrada Família i la Generalitat de Catalunya. Amb tots ells, ha realitzat registres i inventaris del patrimoni artístic, comissariat exposicions, publicant llibres i col·laborant en revistes d’art i de conservació del patrimoni, per citar algunes de les tasques que ha dut a terme.

L’any 2017 es va iniciar en el món de la joieria que sempre l’havia fascinat, especialment assistint als cursos i tallers que oferia el joier Jaime Díaz, col·laborant amb altres joiers que tenien coneixement sobre unes tècniques en concret, i després va fer dos anys i mig més aprenent a l’escola-taller de n’Arnald Climent, a Barcelona. En aquest últim va poder aprendre totes les tècniques que l’interessaven per poder dur a terme les seves creacions, d’una manera més lliure i molt ben acompanyada i assessorada.

També, juntament amb n’Arnald Climent, va poder assistir a tallers i classes d’especialistes en diferents camps i tècniques del món de la joieria que enriquien molt l’experiència i aprenentatge en aquest camp que sempre l’havia encantat.

Al preguntar-li sobre el tipus d’activitat diu que, sempre ha considerat que les seves peces son Joieria creativa i d’autor. Cada peça que fa és única i per ella és important que hi hagi el seu estil, que sigui diferent. Ha creat alguna peça pensada per fer una sèrie limitada, però no és lo habitual, tot i que sap que és una de les maneres de crear joies més divulgatives, però al mateix temps que pensant en reduir despeses i tenir més marge de benefici en cada una (pensa en totes les joies creades amb motlle, que és lo més habitual), però en la seva línia de joies ha imperat des del primer moment la força de crear a partir del que li suggereixen les pedres i gemmes que compra, els materials, les formes geomètriques i/o orgàniques... per ella estar al taller és crear a partir de 0, és tenir la pedra al davant i deixar que els pensaments flueixin a partir del que li transmet la pedra pels seus colors, forma i textura. Entre les seves creacions trobem arracades, penjolls, anells i esclaves. Habitualment treballa amb plata de llei però també empra l’or per algunes peces, així com pels anells de compromís i aliances.

Cada peça és un projecte nou a iniciar. Xerrant amb ella em diu rient que potser per això mai es farà rica, ni podrà fer una marca coneguda perquè no li interessa la joieria basada en les repeticions i motlles, però sap que és fidel a si mateixa, al tipo de joieria que li agrada i que la va inspirar des de que era una adolescent.

El tipus de clientela que té, diu, és aquella que busca lluir una peça única creada artesanalment, amb un estil propi i diferent de les que es troben habitualment al mercat. Clients de poder adquisitiu mig que aposten i valoren la joieria d’autor i cerquen creativitat, originalitat i elegància sense que impliqui uns imports molt alts.

Recentment va passar a ser la responsable de la gestió i dinamització del Centre Artesanal de Menorca. Únic a Menorca i un referent per la resta d’illes Balears, per la seva formació i experiència en el món artístic i patrimonial. L’objectiu d’aquesta etapa ha estat seguir donant a conèixer el Centre Artesanal, apropar-lo més a la població (tant als menorquins com al turisme vacacional) amb una imatge més propera i amb un programa de tallers i activitats atractives ben ric, variat i diari. Hi ha molt a fer diu, molt camí per créixer i tant de bo pugui contribuir a donar a conèixer el valor dels oficis artesanals, a apropar la gent a les persones creatives que hi ha darrere i fer créixer el teixit tant ric creatiu i artesanal que té Menorca.

Vet aquí el resultat d'una apassionada per l’artesania i la seva divulgació.