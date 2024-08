Fa deu anys que al torrent de Ferreries, de Son Granot, hi viuen diverses colònies d'ànecs. Ara, però, amb la torrentada de l'última DANA, dels més de 80 animals que hi habitaven, només n'hi queden 11. Durant tots aquests anys han anat sobrevivint gràcies a la preocupació de dues veïnes de Ferreries, n’Ana María i n’Eugènia, però ara creuen necessari fer una crida perquè els ànecs puguin estar atesos.

La primera colònia que va aparèixer, explica Ana María Riera, va ser ja fa deu anys. Van entrar per la marina i era de la raça de camp, «eren molt vistosos, anaven des de la rotonda de Maó fins a Trebalúger», afirma. Uns quatre anys més tard, en van aparèixer d'una altra raça, els ànecs muts, més salvatges, els quals no s’han relacionat mai amb els altres. Així mateix, en el moment en el qual van aparèixer els primers ànecs, Riera es va posar en contacte amb el GOB. La seva resposta va ser que «com que no es tractava d'una espècie protegida, no podien fer res».

Abans de la DANA de la setmana passada, hi havia més de 80 ànecs al torrent, ara només n’hi queden 11. | Katerina Pu

Animals malalts

Durant aquests anys, era comú veure com els ferreriencs els donaven menjar des del pont, «els donaven pa sec», explicava la veïna, però «no se’n feien més càrrec». Cada vegada n’hi va haver més, però tenien un problema: la seva sang no es purificava. «Neixen dèbils, perquè es reprodueixen entre ells», això és el que li va dir un dels veterinaris al qual va acudir la veïna amb l'objectiu de salvar als ànecs.

Ja amb la gran torrentada del setembre 2021, els ànecs van estar en perill, però, tal com explica la ferrerienca, hi va haver una gran resposta veïnal. Van dur els animals a un refugi de Ciutadella i ella mateixa en va acollir a casa. Els va cuidar, alimentar, rentar i després els va anar donant a coneguts que tenien cases de camp amb prou espai per poder-los acollir. Aquesta ha estat una pràctica que ha anat repetint fins ara, quan creu que és de gran importància crear un grup de voluntaris per fer-s'hi càrrec.

Dues veïnes de Ferreries cuiden de les colònies d’ànecs. | Katerina Pu

Abans de la DANA del passat 15 d'agost, fins i tot, s'havien posat d'acord un grup de veïns per fer net el Torrent de Son Granot, però les pluges se'ls van avançar. Conta que dels 80 que hi habitaven fins fa una setmana, només n'han quedat 11, que van poder volar fins a uns replans de l'estructura del mateix torrent. Riera en va rescatar dos, malferits, i els va tornar a acollir a casa seva. Estaven dèbils i un d'ells tenia una pota trencada.

Pretenen tornar-los després al torrent que, tot i que no és el seu hàbitat, tal com ella afirma, de moment és «casa seva», a l’espera que els puguin trobar un lloc millor. | Katerina Pu

De moment, els alimenta amb fruites i verdures, els renta a la banyera de casa seva o els fa massatges. Quan estiguin millor els tornarà al Torrent, que és «casa seva ara», però «no és el seu hàbitat natural». La seva gran esperança ara és que, davant el ressò que han tingut els animals, es pugui crear un grup de voluntaris per poder-se fer càrrec.