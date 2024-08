La Creu Roja de Ferreries: un pregó amb mig segle d'històries

El president de Creu Roja de Ferreries, Eustaquio Martínez, va traçar ahir, durant el pregó de les festes de Sant Bartomeu, el recorregut de cinquanta anys de servei de la institució envers els ciutadans del municipi, gràcies al treball i la implicació de nombrosos voluntaris per fer-ho realitat.

Eustaquio Martínez va recordar que cap al 1970 Ernesto Sancho, un home que vivia a Ciutadella i que havia viscut una situació traumàtica, va començar a formar voluntaris perquè poguessin atendre emergències i, acompanyats de la infermera Apol·lònia Benejam, es van fer els primers cursos de primers auxilis a Ferreries. Quatre anys després, concretament el 17 de juny, es va inaugurar el primer comitè local de Creu Roja al poble al carrer de sa Plaça, gràcies a la implicació d’Antoni Marquès Pons, més conegut per en Toni de Son Arro, i d’un grup de vesins.

Martínez va indicar que els voluntaris feien cursos de primers auxilis i aprenien a donar ajuda bàsica, com per exemple curar ferides, aturar hemorràgies i fer immobilitzacions bàsiques, entre altres, tot i que a vegades s’havien d’enfrontar amb situacions complicades sense tenir la formació necessària. També es disponia d’una ambulància que estava aparcada devora el domicili d’en Toni de Son Arro i en cas d’accident, ell se’n cuidava d’avisar als voluntaris.

La primera oficina va estar ubicada en un local al carrer Sant Bartomeu i amb els anys va tenir diferents ubicacions, com en un local de les escoles del carrer Fred, el carrer Guiem Coll i des de 2018 amb un local propi a l’avinguda Jaume Mascaró.

La sorpresa final: las 'chicas de la Cruz Roja' van animar el pregó | Josep Bagur

Martínez va assenyalar que el socorrisme a Cala Galdana va arribar els anys 80, primer cobert per militars que feien el servei obligatori a Creu Roja. El primer que hi va estar va ser en Tomeu Coll, que recorda que un dia va haver d’atendre ell tot sol prop de dues-centes picades de borns. El servei va millorar amb més socorristes i amb una zòdiac per poder fer rescats a la mar, a més de professionalitzar-se el 1999 amb la contractació de Carlos Serra, ampliant-se l’àmbit de feina a Cala Mitjana, Macarella i Trebalúger. En aquest punt, el pregoner va contar l’anècdota d’una vegada que es va tancar Cala Galdada per l’avís d’un tauró que, després de la inspecció de Creu Roja amb una zòdiac, va resultar ser una mussola de no-res.

També va referir-se a la presència obligada d’una ambulància de Creu Roja als partits de futbol del Ferreries de 3a Divisió i la creació de la secció juvenil de Creu Roja que feia excursions, campaments i altres activitats.

El pla de l’Església, de Ferreries, va ser l’escenari del pregó de les festes de Sant Bartomeu | Josep Bagur Gomila

Altruisme

Finalment, el pregoner va llegir un article del periodista i sociòleg Sebastià Rotger que va subratllar l’altruisme, el desinterès material i la solidaritat de la miríada de voluntaris que, al llarg d’aquests 50 anys, han engrossit les seves files, a més de destacar el mèrit de Creu Roja de la recollida de sang per proveir les necessitats de la sanitat insular, abans fins i tot de la constitució de la Germandat de Donants de Sang.