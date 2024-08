És la cinquena vegada que la Junta del Club de Jubilats es reuneix per practicar el pregó. Ho fan a la sala gran del local que els va cedir l’Ajuntament de Sant Lluís quan es va fundar l’entitat, el 1983, és a dir, fa més de quaranta anys.

Com no pot ser d’una altra manera, l’aniversari del club serà el tema principal del pregó que encetarà enguany les festes del seu poble. N’Àngela Navarro, la presidenta des del maig de 2023, estarà acompanyada dalt de l’escenari per tots els membres de la seva junta: en José Benejam com a vicepresident, na Maria Villalonga com a secretària i na Mari Pau Vidal com a tresorera, així com, fent la funció de vocals, na Miguelina Valencia, na Joana Camps, en Pedro Sintes i na Pilar Fanals.

Tots ells han preparat un pregó «ple de sorpreses», sobretot centrat en el vessant més històric del Club de Jubilats de Sant Lluís, fundat el 1983 per Geronimo Comellas Gomila i Lorenzo Pons Olives. En ser demanats per les motivacions de Comellas i Pons, la present junta apunta que l’objectiu dels seus antecessors no va ser un altre que poder donar a la gent gran del poble un lloc on es poguessin trobar per llegir el diari, jugar a cartes, prendre el cafè..., al cap i a la fi, per relacionar-se.

«Ha canviat molt el club en aquests 40 anys d’història», puntualitzen tots els membres de la junta com si fossin una sola veu, com durant tot el diàleg. Per ells, com a junta, és molt important que la gent gran es pugui relacionar entre ella, «que no es quedin a casa» i enumeren totes les activitats que organitzen pels 610 socis del club: «Fem costura, ball en línia i de saló, ioga, jocs socials, classes d’anglès i d’informàtica, excursions pel Camí de Cavalls, tallers d’estimulació cognitiva, xerrades educatives i moltes coses més». També fan trobades amb els altres 10 clubs de jubilats federats de l’Illa.

La intenció darrere totes les activitats no és una altra que «potenciar l’envelliment actiu», expliquen mentre afegeixen que aquest concepte és el que més ha evolucionat durant els 40 anys de vida de l’entitat. Afirmen que «ha canviat molt la percepció de què és un club de jubilats», sobretot per a les dones: «Abans elles no venien, estava mal vist, només hi havia homes». Una de les integrants de la junta posa com a exemple la seva sogra, que «pensava que fer feines de casa era la seva obligació». Tot seguit, comparen aquesta situació amb la seva i la de les dones que van diàriament al club: «Això ha canviat. Ara arriba un dia que et jubiles i ja no t’has d’aixecar a les set del matí per anar a fer feina. Fas les coses de casa amb deu minuts, com estaves acostumada abans, i després no tens res més a fer». Això és el que volen evitar com a junta, ja que afirmen que la «gent és gran més tard, és jove durant més temps». Des del Club de Jubilats tenen la intenció de potenciar aquesta idea, la d’envelliment actiu.

És aquesta filosofia, creuen, el motiu pel qual l’Ajuntament de Sant Lluís els hi ha donat l’honor de ser els pregoners d’enguany, tot i que al principi els va agafar per sorpresa: «És un reconeixement a la feina que fa el Club de Jubilats pel poble, per a nosaltres és tot un orgull». Noten la il·lusió entre la gent del poble, tant socis com veïns, ja que són molts els que els han demanat què explicaran durant la nit intergeneracional d’avui nit.