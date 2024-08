El lluïser Eloy Pons, de 25 anys, serà enguany el caixer batle de les festes patronals del seu poble. És regidor de Joventut i Serveis Socials de Sant Lluís des de maig de 2023 i porta des d’octubre entrenant per aquests dies assenyalats. Pons s’incorpora a la meitat del bienni i serà la primera vegada que qualqui a unes festes; representarà el seu poble, ple d’orgull i d’il·lusió.

Quant de temps porta qualcant?

—Serà la primera vegada que surti a unes festes. Duc qualcant des del mes d'octubre, quan vam decidir des del Consistori que jo seria el caixer batle aquest any.

Són moltes coses noves, quan estàs baix no ets conscient del que és anar a cavall, totes les coses que has de controlar. Els hi he d'agrair als monitors de la Creueta tota l'ajuda, tots els consells que m'han anat donant durant aquests mesos. Ara em noto molt més segur dalt del cavall.

S’hauria imaginat mai ser el caixer batle de Sant Lluís?

—Havíem fet moltes bromes sobre el tema, que hauria de sortir si algun dia fos el batle, però realment eren això, bromes. No m'ho hauria imaginat mai del món. Quan m'ho van dir, va ser tot un honor per a jo. És un orgull ser el caixer batle del teu poble, d'allà on et sents a casa. Res més em podria fer tanta il·lusió.

Per què el van escollir per ser el representant del Consistori?

—Vam decidir que l'any passat fos un caixer experimentat de Sant Lluís, en Tomàs Rotger, ja que amb les eleccions vam prendre possessió del càrrec a finals de juny. Ja va ser a l'octubre quan vaig xerrar amb na Loles Tronch i amb la resta de l'equip de govern. Ningú se sentia preparat per muntar i a jo em feia il·lusió. Des de llavors, he anat a la Creueta a practicar.

Hi ha moltes ganes per diumenge de festa, tenint en compte que l'any passat va estar passat per aigua?

—Exacte, tothom ho espera amb ganes. Fa setmanes que estem mirant la previsió del temps, ja va ploure prou l'any passat. Xerrant amb la gent gran del poble, ningú havia vist abans la ruixada que va fer l'any passat. Enguany volem gaudir.

Què s’espera de les festes d'enguany?

—Em vull divertir per damunt de tot, gaudir i fer gaudir. Representar el poble de Sant Lluís, complir els protocols de les festes i anar a l'una amb tots els caixers de la qualcada.