Tot està a punt perquè Sant Lluís torni a gaudir de les seves festes patronals. Els dies 24 i 25 d'agost els carrers del poble s'ompliran de música i emoció, però sobretot de cavalls. Aquest any s'acaba el bienni de la Junta de Caixers que es va iniciar el 2023, però seran fins a 5 de 10 les cares noves que es podran veure dalt del cavall.

Cares noves a la Junta de Caixers

Un dels noms nous serà el del caixer batle. Eloy Pons, regidor de Joventut i Serveis Socials, serà enguany qui encapçali la qualcada, en delegació de la batlessa Loles Tronch. És així com substituirà Tomàs Rotger, un experimentat caixer lluïser. Aquest canvi es deu al fet que, degut a les eleccions del maig de 2023, no hi havia cap membre del Consistori preparat per qualcar aquell mateix estiu.

Tot seguit, la caixera fadrina també canvia. Elisabeth Petzold substituirà Sheila Busutil, la caixera que va ocupar el càrrec l’any passat. També canvia la capellana, per decisió de l’Església, que serà Joan Camps el qui ocupi el lloc que deixa Llorenç Sales. D’igual manera, Llorenç Pons serà el caixer pagès, càrrec que l’any passat va ostentar Jesús Fedelich. Finalment, Demetrio Arnau serà el caixer municipal, en lloc de José Luis Pinilla.

Els cinc membres que sí que repeteixen respecte a l’any passat són la caixera casada, Carmen Pons, el caixers vocals Pedro Juan Pons, Laura Keynon i Miquel Pons, així com Jordi Orell com a fabioler.

Aquests 10 cavallers que formen la Junta de Caixers encapçalaran una qualcada formada per 60 caixers més. En total seran 70 els cavallers que participaran a les festes d’enguany, igual que el 2023 , i 50 d’ells seran lluïsers. No qualcaran tots a la vegada. Dissabte de festes, acompanyats per la Banda de Música de Maó, en qualcaran 63 i el diumenge, sota el ritme de la Banda des Migjorn, uns altres 63. Hi haurà 38 homes i 32 dones.

D’altra banda, el caixer més vell serà Francisco Pons amb 59 anys i la més jove Idaira Pons amb 15 anys. No serà, però, l’única qualcada que hi haurà a les festes de Sant Lluís d’enguany. Els més petits el poble ja en van organitzar una per les festes infantils. Van tenir caixer batle i caixer fadrí, així com fabioler i pregoner. D’altra banda, i ja el cap de setmana següent, el tradicional jaleo d’ases també tindrà els seus particulars caixers, aquest cop, però, damunt ases. Sant Lluís és l’únic poble que n’organitza una de paral·lela per la segona festa, encara que es Migjorn i Ferreries també continuïn amb la tradició del jaleo d’ases.