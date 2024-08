N’Eva Vilavella és natural de Barcelona i resident a Menorca d'ençà del 2011, que es dedica a l’art de treballar la pell i el cuir. Va començar el 1992 fent un parell de sabates al seu fill, el resultat va ser tan valorat per familiars i amics, que va decidir continuar dissenyant i fent més models de sabates, que posteriorment va exposar a diferents fires arreu d'Espanya, aconseguint un resultat exitós.

N’Eva en posició de la Carta d’Artesana sabatera crea els seus propis dissenys de sabates, sandàlies, tant per dona com per home; plantilles anatòmiques de suro i pell; i també diferents models de bosses.

En preguntar-li quin és el procés de la seva feina diu «En primer lloc, hi ha la feina de dissenyar el model (bossa o sabata), i l’escalat dels patrons en el cas de les sabates, seguidament, marcar i tallar les diferents peces de pell i encolar els forros de les diferents parts. Un cop te totes les peces s’han de cosir els repunts i ajuntar les parts que hagin d’anar cosides. I finalment, es munta la sabata sobre la plantilla i s’hi encola i premsa la sola».

Cada producte està elaborat un a un, seleccionant acuradament els materials i les combinacions dels diferents colors per a així poder oferir peces úniques i originals. Així, cada peça s’adapta a les necessitats de cada client i és fàcilment distingible dels productes fabricats en sèrie, apostant per un consum responsable, ètic i sostenible.

Referent als seus clients diu, solen ser persones que busquen un disseny original, però a la vegada també busquen la comoditat d’un calçat que es pugui dur cada dia. Bàsicament, treballa amb encàrrecs, ja que amb les sabates, és molt difícil tenir totes les talles i colors que comporten cada model.

Ha participat en Fires d’Artesania Nacionals (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sant Sebastià, València, Eivissa…) i també en algunes Fires Internacionals, com París i Milà.

N’Eva creu que de cada vegada més a Menorca, s’aprecia i es valora més l’artesania, sent cada vegada més els clients, que aposten pel producte local.

Si apostem pel producte local, contribuïm a mantenir l'economia de ca nostra i en aquest cas afavorir i valorar els productes artesans, sempre de la millor qualitat.

Els seus productes els podem trobar a la seva botiga taller de Ciutadella, al carrer Castell Rupit, 10, molt a prop del Mercat del Peix, i també per internet, a la seva pàgina web https://www.nomadaatelier.com