Com ja és costum, en Tomeu i na Guida, els gegants de Maó, ja romanen al balcó de l’Ajuntament i ho faran fins a la fi de les festes. Abans, però, la Colla de Geganters ha fet un passacarrers per la ciutat, acompanyats amb música i els més petits de Maó. Han sortit del Claustre del Carme, on han estat exposats els gegants des de principi d’any amb motiu de la celebració del seu aniversari. Han passejat per Anuncivay, s’Arravaleta i el Carrer Nou, fins a arribar al seu destí, la plaça Constitució. Tot i que aquest passeig ara ja és un costum, els primers anys era un camí solitari i rutinari per la Colla, que, amb el pas del temps s’ha convertit en tota una festa.