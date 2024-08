El parc des Freginal de Maó acollirà avui el tret de sortida de l’onzena edició del Festival Acirkaos, un circ amb una innovadora estratègia d’intervenció social i comunitària. La seva tasca és la promoció i divulgació del circ, així com la de l’aprenentatge.

El seu objectiu és passar del pensament individual al col·lectiu, tot enfocant-se en la transformació personal i social. És per això que aquest festival, que continua fins final d’any, és «l’oportunitat perfecta per posar en pràctica la filosofia de participació», tal com apunten els organitzadors. Seran quatre les accions que es duran a terme per tal de viure una gran jornada circense.

Estratègia d’intervenció social

Fa dotze anys que Acirkaos impulsa en el món del circ una innovadora estratègia d’intervenció social. Aquesta s’organitza en tres potes que afavoreixen el desenvolupament del circ a l’àmbit professional, cultural i social.

El cartell d’aquesta edició és una il·lustració de Margarita Espinosa, coneguda com a Caperucita Azul. | Josep Bagur Gomila

El primer àmbit és el de la programació i difusió cultural. Aproximen l’imaginari del circ al territori, vinculant-se amb les entitats del sector. Tot seguit, tenen la seva pròpia escola circense. Duen a terme una labor socioeducativa, tenint l’Escola Anual de Cric Social com a referent i projecte troncal des de 2013. Treballen amb els valors i la formació tècnica com eina educativa, sempre amb el compromís social entre els participants, les famílies i la comunitat. Finalment, incidir en el teixit associatiu i en els moviments socials és capital per ells. Participen l’Arts Enlaire, la Federació d’Escoles de Circ Socioeducatiu i en la European Youth Cricus Organisation.

A més, des dels seus inicis estan involucrats en temes socials, que «es treballen als tallers i activitats», concreta Anna Rubió, la seva coordinadora. Sobretot se centren a vetllar per un cric lliure de violències masclistes i LGTBI fòbiques. En l’edició d’enguany també toquen el tema de les persones migrants.

Amb tot, l’onzè festival, sota el lema ‘Cric i acció social’, es caracteritza per aterrar a la vida real els seus ideals. Per obrir la jornada d’avui hi haurà una trobada comunitària en la qual es trobaran persones relacionades amb el món de la cultura, del social i activistes de l’illa. «Serà un espai de trobada on poder compartir el factor humà», afirma Rubió. Tot seguit, a partir de les 14 hores s’obrirà Acirkaos al públic, amb una paella popular. Després representarà ‘Soforina’, una actuació d’Emiliano Troncini, i ‘Forat’ de Dudu Arnalot. A continuació s’iniciarà la ‘Gran Gala del Circ’ amb el Grup de Joves de l’Escola de Circ d’Acrikaos i els seguiran artistes d’arreu del país. Serà la gran Orquestra Republicana la que posi el ritme musical a la primera jornada d’Acirkaos.