Els dracs de Kremah seran demà protagonistes del Dia del Laberint, que organitza la Fundació Lithica en la celebració del seu trenta aniversari amb el suport de Fundació Foment del Turisme, l’IEB y l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta de Terlaku i Kremah, que ahir ja eren per les pedreres preparant-se per rebre aquelles persones que vulguin gaudir d’una jornada que començarà al matí amb una sessió de portes obertes. Els dracs les esperaran als peus de l’escala tallada i al fons de la pedrera de l’amfiteatre, on avui descansen.

El capvespre hi ha diverses activitats previstes a partir de les 18 hores, amb tres representacions del monòleg «Parla Ariadna», l’inici de la festa a les 19.30 hores, un moment líric per tancar i a les 20 hores un ritual mil3lenari amb els dos dracts, una producció en què el públic és protagonista de l’aventura, a càrrec de Sarruga Produccions. El capvespre hi ha diverses activitats previstes a partir de les 18 hores. | Josep Bagur Gomila Segons Fundació Lithica, Pakito Gutiérrez és el creador de Sarruga Produccions, companyia de Badalona que s’ha dedicat al teatre de carrer des de l’any 1994, fent les seves pròpies creacions i produccions. Els seus espectacles destaquen per l’originalitat d’unes escultures gegants mecàniques que s’inspiren en la natura o en animals de la mitologia fantàstica. Els espectacles de la companyia no han parat de girar a nivell internacional, gràcies a la bona acollida tant per part del públic com dels programadors que han trobat en aquesta manera de fer, una bona proposta per a fórmules de grans esdeveniments i macro-espectacles. La performance Lithica, el laberint és la recreació d’una imaginària cerimònia ancestral. Els protagonistes, éssers mitològics, percussions primigenis i veus celestials, realitzaran un ritual mil·lenari que portarà el laberint còsmic més enllà d’aquest món i del coneixement. Els espectadors estaran situats enmig de l’acció que recórrer les pedreres modernes amb el punt central del Laberint.