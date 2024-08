La costa menorquina és testimoni de l’arribada de desenes de prestigiosos vaixells de particulars d’arreu del món, com és el cas del 'Lady Lara'. El iot, de 90 metres d’eslora, porta a la costa de Cala Blanca,a Ciutadella, des de divendres. Això, com no pot ser d’altra manera, ha creat molta expectació entre els veïns de la zona.

El vaixell té nou anys i un valor de 180 milions de dòlars. És obra de la companyia de construcció nàutica alemanya Lurssen i el seu actual propietari l’empresari israelià d’origen kazakh Alexander Machkevith. Pot arribar com a velocitat màxima als 18 nusos, navega sota la bandera de les Illes Caiman i pot albergar 18 convidats en 9 cabines. Finalment, el setembre de 2023 es va posar a la venda per 230 milions de dòlars, però de moment no ha estat comprat.