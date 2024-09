Un trabajo multidisciplinar, que incluye un documental y una muestra fotográfica, para abordar la importancia de la educación y mostrar la realidad de uno de los países más pobres de África. Esa es la esencia de «We weren’t meant to go to Guinea», que se podría traducir por algo así como «no teníamos previsto ir a Guinea», un proyecto firmado por la joven menorquina Clara Pons Martí que se inaugurará el próximo viernes (19 horas) y se podrá visitar hasta el 22 de este mes en el Centre Cultural de Sant Diego de Alaior.

Se trata de una exposición fruto de la experiencia de Pons como voluntaria en Guinea-Conakri formando parte de Urbond, una organización benéfica internacional fundada en 2015 cuyo principal objetivo es promover la inclusión social y apoyar las comunidades desfavorecidas mediante la educación, el deporte y el empoderamiento comunitario.

Pons, durante uno de los viajes del programa de cooperación.

Una entidad con la que la menorquina comenzó a estrechar lazos en 2019, cuando se trasladó a Inglaterra para cursar sus estudios en medios de comunicación. La relación con el proyecto solidario se fue apuntalando con el paso del tiempo y diferentes visitas al país africano, la última de las cuales, en 2023, se ha traducido en un trabajo audiovisual. Un documental en inglés, subtitulado en catalán, que se estrenará en la Isla el 6 de septiembre y que servirá de complemento a la colección de fotografías realizadas por Pons.

Un trabajo que, en conjunto, explica la directora, «cuenta la historia de aquellos que no pueden contarla», porque «cuando en casa no te dan nada más que una tostada de pan al día no tienes espacio mental para pensar nada más que no sea sobrevivir». Es por ello que «We weren’t meant to go to Guinea» pretende dar voz a los que no la tienen con la esperanza de que ello sirva para poner las bases de un mundo mejor.

Historia biográfica

El documental se centra en la historia biográfica de Ousmane Drame, fundador de Urbond, quien creció en Guinea con unas condiciones muy similares a las de las personas que ha retratado Pons.La realizadora, que en la Isla ha sido partícipe de proyectos audiovisuales y creativos como «Inexperts», narra la historia de cómo Drame abandonó su país de origen en busca de una vida mejor en el Reino Unido. Una persona, explica, que tuvo la ambición de estudiar y progresar, razón por la que fue desterrado de su familia, aunque siempre apoyado por la figura de su madre.

La muestra se podrá visitar hasta el 22 de este mes.

La pieza audiovisual narra cómo el protagonista se fue «encontrando personas que le ayudaron y le facilitaron ir por el buen camino», explica Pons, quien relata como Drame se ha propuesto devolver la generosidad con la que a él le obsequiaron para poner en marcha un proyecto solidario.

Educación y futuro

Relata Pons que a Drame la educación le abrió las puertas «de un futuro digno», y esa es una de las razones por las que Urbond está en proceso de construir su primera escuela desde cero en Guinea y crear un programa educativo de calidad que garantice que los niños y niñas no dejen de asistir a las clases.

El título de «We weren’t meant to go to Guinea» obedece al esfuerzo que supuso para el protagonista regresar a su país de origen. Una acción con la que pretende contribuir a poner un grano de arena más al proyecto en el que está embarcado, y con el que la menorquina se ha comprometido con su trabajo de intentar «visibilizar una realidad conmovedora y generar conciencia sobre la importancia de la educación como una herramienta para transformar vidas».