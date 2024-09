«Sant Nicolau tanca ses portes amb clau». Aquesta famosa expressió local fa referència a les festes de Sant Nicolau, les quals se celebren aquest cap de setmana i serveixen per acomiadar-se de l’estiu, ja que es tracta d’una clausura que ret homenatge a totes les festes patronals viscudes al llarg de tot l’any.

Entre els 50 cavallers que participaran el dissabte i els 45 de diumenge, es troben dotze convidats que portaran la bandera que representa a les seves respectives festes. Cal recordar que la immensa part d’aquesta qualcada pertany as Mercadal, població que acull aquesta festa amb una gran il·lusió i que tanca el cicle de festes després de ser els primers de l’estiu —a excepció de Sant Joan a Ciutadella—.

La peregrinació al Toro és un dels actes centrals i més característics de Sant Nicolau, el qual dona sentit al diumenge de festa. És en aquest moment quan els caixers i caixeres fadrines lliuren les banderes del poble al qual representen.

Els caixers i caixeres fadrines

Clima més suau

La davallada de les temperatures produïda aquesta setmana també convida a viure un jaleo molt menys sufocant i calorós que els experimentats als passats mesos d’agost o juliol.

Així i tot, la Comissió de Festes espera que això no impliqui una suspensió de la festa a causa de les pluges, com va passar amb les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Maó el darrer cap de setmana. «Volem pensar que no, que el temps respectarà el cap de setmana. Però si plou, paciència. De moment les previsions són bones», manifesten des de la Comissió.

La labor divulgativa efectuada al llarg dels darrers anys també ha anat propiciant una pujada dels visitants a Sant Nicolau. «No és una festa patronal com les que estem acostumats, però ha anat creixent», apunten els integrants de la Comissió. Al mateix temps admeten que el fosquet de dissabte «és el moment més potent de la festa», ja que els assistents es concentren a la Plaça Constitució des Mercadal per viure el jaleo.

Un joc curiós

A més, el dissabte no és l’únic dia amb festa al vespre. El diumenge també es viu una revetlla especial en la qual es duu a terme la històrica aposta de Sant Nicolau.

Aquesta consisteix a intentar esbrinar un nombre determinat que ha estat escrit en un paper i es guarda en lloc segur. Els participants es juguen un euro per cada vegada que fan un intent d’endevinar la resposta. Una vegada tots han fet la seva aposta, aquella persona que hagi encertat el nombre o, si hi manca, la que més s’aproximi a ell, es converteix en el guanyador d’un premi encara per determinar. A més, els doblers recaptats serveixen per sufragar les accions de la Comissió de Festes.