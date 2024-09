Quasi un mes després de la DANA que va assotar diversos punts de l’Illa, entre ells Cala en Porter, la urbanització alaiorenca es prepara per tornar a viure les seves festes per cinquantena vegada. Aquest episodi va deixar malparada la platja d’aquest nucli, la qual cosa ha ocasionat diversos problemes mediambientals i econòmics a la zona durant aquest darrer tram de l’estiu que tots els residents volen oblidar l’abans possible.

Per això, l’Ajuntament d’Alaior ha organitzat un programa que pretén recuperar la il·lusió festiva amb la intenció d’escampar-la pels carrers de la urbanització. El motiu és molt simple: el 50 aniversari de les festes del nucli residencial i turístic. La presència de la ‘Carroza del Teatro Real de Madrid’, la qual va impressionar al públic amb espectaculars interpretacions de peces conegudes d’òpera i sarsuela. Va ser la primera d’una multitud d’actes que es duran a terme aquests pròxims dies, entre els quals es troba l’esperat pregó i homenatge d’aquest dissabte a les 20 hores. Hi participaran Joan Pons, Joaquín Ferrer, Eduardo Izquierdo, Gerardo Pons Tudurí, Alfonso Ramírez, Tracey Louisa Boocook, Maria del Mar López Corral i Dolores Hermida. Tots ells tenen en comú el fet d’haver ostentat el càrrec de president de l’associació de veïns de Cala en Porter. Per una altra banda, durant l’acte es retrà homenatge a Mevis Pons, Juan Coll, Miquel Triay i l’esmentat Joan Pons, impulsors d’aquestes festes populars en el seu origen. Un cop acabat, se celebrarà el sopar de veïns a la Plaça Gran, una activitat relativament nova i que s’ha instaurat en els darrers temps, ja que enguany serà el tercer any que se celebra. Per acabar la nit i acabar d’animar l’ambient, tindran lloc les actuacions organitzades per un DJ convidat per a l’ocasió i l’associació Casa de Andalucía. Jaleo al costat de la platja Per acabar de rematar la festa, Cala en Porter viurà els seus dies grans el dissabte 21 i el diumenge 22. El primer dia tindrà lloc el jaleo al costat de la platja, mentre que el segon jaleo es traslladarà fins a la Plaça Gran. «Aquest 50è aniversari és una oportunitat per festejar i agraïr» «Cala en Porter celebra amb orgull el 50è aniversari de les seves festes, una tradició que ha perdurat en el temps i que continua sent un punt de referència. No només és una oportunitat per festejar, sinó també per agrair», exclama Dolores Hermida, presidenta de l’Associació de Veïns de Cala en Porter. Per la seva part, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, recorda «el terrible temporal» que va arrasar la platja: «Aquesta comunitat ha sabut enfrontar situacions adverses en el passat, també ho fa en aquesta ocasió».