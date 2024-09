L’Obsam (Observatori Socioambiental de Menorca), la Fundació Marilles i Menorca Preservation, unides per la preservació de les badies somes a Menorca, han anunciat una sèrie d’activitats a Maó, Addaia i Fornells emmarcades en la campanya «Endinsa’t a les badies», llançada a xarxes socials a finals del passat mes de juny.

L’objectiu d’aquesta iniciativa no és un altre que donar a conèixer la gran biodiversitat de les badies d’aigües poc profundes a l’Illa, la necessitat de conservar-les, i donar a conèixer i debatre la diagnosi i les propostes de gestió integrada que s’han elaborat en el marc del programa de «Conservació i restauració de badies somes» presentat a Cala Teulera a inicis del passat mes de juny.

La primera d’aquestes activitats es durà a terme el pròxim dimarts 17 a les 18 hores a Maó, més concretament a Ca n’Oliver.

La badia del port de Maó serà la gran protagonista, ja que les responsables del projecte de conservació i restauració de badies somes de l’Illa, Eva Marsinyach i Aina Blanco-Magadán, explicaran els experiments de restauració que han efectuat en aquest indret i explicaran la seva diagnosi, quedant obertes a comentaris i propostes per part dels assistents.

La segona cita es donarà el dissabte 21 a Addaia, on es realitzarà una volta amb caiac per poder comprovar in situ la biodiversitat d’aquest paratge. Així doncs, els assistents podran conèixer un escull-barrera de posidònia i les salines d’aquesta mateixa zona, un espai únic per a la fauna i la flora aquàtica.

Última activitat

En darrer lloc, Fornells serà la badia protagonista en el taller participatiu que acollirà el Castell de Sant Antoni el dilluns 30. En ell s’abordaran les amenaces i les propostes de conservació d’aquest paratge, a més de comptar amb la projecció del capítol d’Arxipèlag blau dedicat a les badies somes i amb la participació de la plataforma de ciència ciutadana marina Observadores del Mar.