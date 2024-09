David Simonet Pons i Marc Carles Lozano van ser ahir els guanyadors d’una nova edició de la Travessada al port nedant, en la modalitat llarga i curta, respectivament, en una competició organitzada pel Club Nàutic Maó, que va comptar amb la participació de devuit nedadors.

David Simonet es va imposar en la prova llarga, amb una distància de 2.100 metres amb inici a la casa Venecia, passant per Sant Antoni, cala Rata, Estació Naval i Autoritat Portuària. Simonet va fer un temps de 30,14 minuts, mentre que Álex Gómez Carreras es va classificar en segon lloc a només 12 segons del guanyador, amb 30,26 minuts. Per al tercer classificat es va produir un empat entre Juan Manuel de Lozar i Pepe de Olives Villalonga, amb un cronòmetre de 30,50 minuts. En aquesta prova, el nedador més jove, amb 14 anys, va ser Marc Gómez Carreras i el més edat, amb 61 anys, Juan Luis Pons Valverde.

David Simonet i Álex Gómez, primer i segon classificats de la prova llarga. | GEMMA ANDREU.

El port de Maó va ser l’escenari de la prova de natació amb les dues modalitats. GEMMA ANDREU.

Quant a la prova curta, amb una distància de 300 metres entre l’Estació Naval i Autoritat Portuària, Marc Carles Lozano, d’11 anys, va ser el guanyador amb un temps de 4,40 minuts, seguit a quasi dos minuts per Martí Saura Borràs, amb un temps de 6,21 minuts, mentre que Bienvenido Perea Villalonga, de 68 anys, va entrar en tercera posició amb un temps d’11,07 minuts.

El vent va condicionar una mica la celebració de la travessada. | GEMMA ANDREU.

Vent i corrents

La Travessada al port nedant s’havia de celebrar el passat dilluns dia 9 de setembre, en el marc de les festes patronals de Maó, però es va retrassar fins ahir. Per altra banda, el vent va condicionar una mica la celebració de la travessada, amb corrents marins que van dificultar la prova, per la qual cosa els nedadors van haver d’esforçar-se per aconseguir el millor temps possible.