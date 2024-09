Els darrers set expresidents i l’actual presidenta de l’Associació de Vesins de Cala en Porter van subratllar dissabte en el transcurs del pregó de les festes populars d’aquesta urbanització i nucli residencial d’Alaior les millores aconseguides durant els respectius mandats, tant en l’àmbit de les infraestructures urbanes com en la dotació de serveis socials i culturals.

La presidenta de l’Associació de Vesins de Cala en Porter, Dolores Hermida, i els antics dirigents Eduardo Izquierdo, Alfonso Ramírez, Tracey Boocock, María del Mar López, a més de Joan Pons, Joaquín Ferrer i Gerardo Pons, aquests tres darrers absents a l’acte, però ben presents amb el seu testimoni, van fer memòria del treball reivindicatiu que al llarg dels anys ha permès no desenganxar-se dels avenços i la necessària modernització de l’emblemàtica urbanització alaiorenca, amb vocació de poble, que es remunta a principis dels anys seixanta del passat segle XX.

Els primers organitzadors de la festa van rebre un homentage. | GEMMA ANDREU

El testimoni de tots va incidir en la importància del treball en favor de la col·lectivitat i de la dedicació d’un munt d’hores que implica formar part del col·lectiu veïnal per poder gaudir de servei postal i també sanitari, d’un centre cívic i un punt juvenil, entre molts altres.

Homenatge

Enguany fa cinquanta anys que els vesins de cala en Porter van apostar per celebrar unes festes populars amb qualcada i jaleo gràcies a la iniciativa d’un grup de vesins, com van ser Bartomeu Pons Sintes, Juan Coll, Miquel Triay i Joan Pons que dissabte vespre van ser objecte d’un emotiu reconeixement per part de l’Associació de Vesins.

L'acte festiu va mobilitzar un nombrós públic. | GEMMA ANDREU

La vetllada va acabar amb un sopar de vesins, essent el tercer any que es celebra en el marc de les festes, i l’actuació de la Casa de Andalucía i un DJ.