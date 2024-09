La robòtica menorquina està d’enhorabona. Dels cinc equips menorquins que es van presentar aquest darrer cap de setmana a les Olimpíades Nacionals de Robòtica (WRO Spain) celebrades a Huércal de Almería, dos han sortit guanyadors a les seves respectives categories.

Per una banda, el grup d'alumnes de sisè de Primària del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, format per Inés Espineta, Laia Fanals i Selmo Fortuny, es va imposar a la categoria Robobasic, la més baixa de tot el certamen i pensada per a nens i nenes fins als 12 anys.

Per la seva part, l’equip NotAPi, fruit del taller de robòtica conjunt de l’Associació de Veïns Camí de ses Vinyes i l’Associació TDAH Menorca i integrat per Marc Blanco, Pere Gomila i Jara Guillén, va proclamar-se campió en la categoria màxima, Future Engineers, i es convertirà en el primer grup menorquí en participar en la final internacional, que enguany se celebra a finals de novembre a Izmir (Turquia).

D’esquerra a dreta: Marc Blanco, Pere Gomila (ambdós 16 anys) i Jara Guillén (18 anys)

Finançament necessari

Mentre que el grup de l’Àngel Ruiz i Pablo, coordinat pel director Vicenç Marí i el professor David Cerrato, ja ha aconseguit arribar el més lluny possible per a la seva categoria, l’equip NotAPi, ha de posar-se les piles de cara a aquestes setmanes de cara a la fase mundial. «Necessitaran un nivell de cohesió com a equip i una capacitat de feina bastant impressionant», explica Rafa Gómez, entrenador de l’Associació juntament amb Sara Camps i Marc Carreras.

Aquest taller, que va arrancar l’any 2011 com una activitat per dinamitzar la barriada de ses Vinyes i facilitar la socialització dels joves amb aquesta afecció crònica, ha assolit el seu punt màxim aquest any amb un triomf històric. A més de NotAPi, també han format part de l’expedició Carlos Wekerle i Vicent Olives a la categoria RoboMission-Start i Guim Gavaldà i Ulises Corral a RoboMission-Junior. En aquests moments, l’associació està cercant de forma urgent «algun patrocini» per poder costejar la important despesa que suposa el viatge en menys de dos mesos a la localitat turca d’Izmir. «Les famílies vam fer un esforç important per comprar el material, vam rebre alguna donació... Fins ara ens hem pagat els desplaçaments pel nostre compte, però la fase internacional ja són paraules majors. Necessitam finançament extern i els al·lots estan un poc nerviosos», reconeix Gómez.

Programa exitós

Pel que fa a l’Àngel Ruiz i Pablo, les seves tres darreres —i úniques— participacions en la fase nacional han acabat amb un segon lloc i dues victòries. L’èxit és tal entre l’alumnat, que els guanyadors de l’any passat, Aina Cacho, Sergi Enrich i Íker Lluch, enguany s’han presentat per lliure en cursar ja 1r d’ESO.

«Tot va néixer a partir de la inquietud d'un grup de professors i l'ajuda de l’Apima per a la compra del material per desenvolupar el projecte de robòtica a l’escola», recorda el director, Vicenç Marí. «És un projecte al qual no li veiem fi. Està viu, agrada a l’alumnat i ens fa treballar aspectes que, de manera ordinària, no podríem tocar a l'aula, com pot ser el pensament computacional», sentencia Marí.