Visites gratuïtes a un total de deu finques del terme municipal de Maó per conèixer de primera mà els millors productes de kilòmetre zero que s’elaboren al terme municipal. Aquest és l’objectiu de la iniciativa «Mira quins llocs!» impulsada per l’Ajuntament de Maó amb la col·laboració de la Cooperativa del Camp.

Els llocs que participen en aquest projecte són Son Cremat, Formet, Santa Catalina, Bolets de Menorca, Mussuptà de Baix, Algendaret Nou, Graham Pearce, s’Eixam, Tornaltí Nou i La Solana. La iniciativa s'ha presentat aquest dilluns | Katerina Pu Primeres visites La ubicació que gaudirà de les primeres visites el pròxim dissabte 28 de setembre i estrenarà aquest format serà Son Cremat, un paratge agrari especialitzat en la producció de vi. Aquesta activitat, que havia estat habitual segles enrere, es va convertir en un petit celler que va sembrar els seus primers ceps al mes de gener de l’any 2010. Després d’algunes anyades d’experimentació, la finca va comercialitzar la seva primera producció l’any 2015. I així ha estat fins al dia d’avui. Les visites a la resta de finques s’estendran fins al juny de 2025 i es realitzarà una per mes. Així, els assistents podran conèixer altres productes de proximitat com oli, embotits, bolets, llet, formatge, cervesa, mel, bens o verdures. Un projecte per impulsar i desenvolupar el sector primari «Mira quins llocs!» és un projecte emmarcat en la iniciativa de l’Ajuntament de Maó per promoure el sector primari des d’un punt de vista del desenvolupament econòmic, cultural i ambiental. Aquest programa de visites permetrà conèixer el producte local de Maó i descobrir la intensa activitat de les finques que els elaboren. També el foment del consum de productes de proximitat. La tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Susana Salom recordava que Maó té «cent finques productives en actiu».