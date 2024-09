Desde «Los hijos de lo imposible», una producción española que narra la inspiradora historia de surfistas que, pese a sus grandes desafíos físicos, persiguen su pasión por el mar, a «Two kinds o water», el retrato de una comunidad pesquera en Senegal y su lucha diaria en el océano. Esas son las temáticas de dos de los ocho documentales que conforman la propuesta de la tercera edición en Menorca del Ocean Film Festival, que arranca hoy en los Cinemes Moix Negre de Ciutadella y se clausurará el sábado.

Una programación que se completa con otros seis títulos internacionales: «Tess Felix: Portrait of an Artist» (Estados Unidos), «The Whale Song» (Países Bajos) y «Raw» (Tahití,), junto a otras tres producciones australianas, país en el que hace once años nació el festival, «Hypnotise», «The Sanctuary» y «Ice Maiden».

«Hypnotise», un homenaje visual al poder regenerador del océano.

«Tess Felix», una artista que convierte residuos plásticos en retratos.

Un cartel que da cabida a historias diferentes, pero todas ellas con un nexo común, «el mar como hilo conductor, que conecta un montón de disciplinas y personalidades», explica la directora del festival, Eunate Saiz, quien destaca cómo siempre al final «el agua permea a las personas de mil maneras diferentes».

«Ice Maiden», la primera mujer que circunnavegó la Antártida en solitario.

Estamos ante una muestra cinematográfica, aunque en realidad el Ocean Film Festival es más que eso, aclaran desde la organización. La parte audiovisual es el «cuerpo», señala Saiz, quien defiende el concepto de festival como un evento con el que se pretende, entre otras cosas, «involucrarnos en la agenda cultural de un territorio».

«Los hijos de lo imposible» se adentra en el surf y el deporte adaptado.

Un proyecto que, a la vista de los resultados, ha «calado» en la Isla. Si la primera edición la respuesta fue buena, en la segunda se colgó el cartel del ‘sold out’, éxito que aspiran a repetir en la presente edición, que llega con un programa más extenso. El evento parece haber encontrado su espacio en un calendario estival en el que el volumen de festivales continúa siendo alto. Y parte de esa conexión que se está cultivando con el público menorquín se potencia «involucrando cada vez más a gente y entidades locales que trabajan por el mar balear», apunta la directora.

«Twokinds o water», un viaje por la comunidad pesquera de Senegal.

La problemática del plástico y la contaminación en el medio acuático es un tema que está sobre la mesa desde hace años, pero desde el festival defienden que es necesario continuar profundizando. Es por ello que la muestra, más allá del cine, se convertirá este año en un espacio pare el debate sobre la protección marina y el turismo sostenible en Menorca. A lo largo de las diferentes jornadas, expertos locales en la materia compartirán sus conocimientos y experiencias. Además, esta tarde, durante la jornada inaugural, se estrenará el documental «0Plastic».

Menorca se consolida así como una de las cuatro sedes españolas (junto a Alicante, A Coruña y Plentzia) de un festival internacional que cada año pasea su propuesta por once países y del que desde 2013 han disfrutado cerca de 350.000 espectadores.