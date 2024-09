En commemoració del Dia Mundial de la Neteja, una iniciativa global de l’organització Nacions Unides que té com a objectiu combatre el problema global dels residus i conscienciar sobre la contaminació dels plàstics a la mar, 0 Plastic Menorca va dur a terme el passat cap de setmana la seva cinquena expedició mediambiental.

Del divendres 20 al dilluns 23, una sèrie de voluntaris de l’Illa i altres arribats de diversos racons d’Europa van participar en les jornades organitzades per aquesta entitat ecològica sense ànim de lucre. Entre elles s’inclou l’estrena del documental «0Plastic» durant l’Ocean Film Festival, recollides de 315 quilos de plàstic i microplàstics per mar i terra, i xerrades a la platja impartides per ponents de primer nivell com la científica ambiental del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) Silvia Díaz Cruz, especialista en la problemàtica de les cremes solars, o l’ambientòloga Aina Blanco-Magadán, tècnica investigadora de l’Obsam - IME (Observatori Socioambiental de Menorca - Institut Menorquí d’Estudis). El propòsit d’aquesta expedició no era un altre que fomentar un canvi d’hàbits de consum per tal de contribuir a l’observació d’un Mediterrani lliure de plàstic.

Col·laboració activa

Per una altra banda, l’Hotel Artiem Carlos, promotor d’un turisme sostenible, va acollir una exposició d’art amb plàstics i xarxes de pesca recollides a la mar per l’activista mediambiental Naroa Carvajal i el projecte d’economia circular PescArt Menorca, en el qual van participar Júlia Triay de Artspai, Magda Triay, el mestre sabater Dino o Yolanda López de Yotangle.