La història s’acostuma a escriure amb noms de generals i monarques, amb episodis de guerres i conquestes, en enciclopèdies i gran estudis. Però la història passa també entre els ciutadans que treballen la terra, amb la seva vida quotidiana, i es transmet gràcies a la memòria dels descendents fins que acaba, en moltes ocasions, oblidant-se. Per evitar que es perdin els fets de les sis generacions dels Campins que han viscut a ses Truqueries, Carlos Torrent Campins (Ciutadella, 1946), membre d’aquesta família, ha publicat «Sa nissaga Campins de ses Truqueries».

El llibre és un extens volum de més de 400 pàgines amb una gran quantitat de detalls, gairebé tots ells recolzats per un ample recull de fotografies, que es va presentar ahir al Palau des Comte per part del mateix autor i de l’editor d’«Es Diari» Josep Pons Fraga. I no és només un recull de dades, un arbre genealògic. És molt més. El llibre il·lustra l’activitat al lloc durant 133 anys, amb una narració dels grans esdeveniments de la propietat, i també aspectes entranyables com les nedades que s’anaven a fer a Cala en Blanes o els carabassons que s’hi cuinaven. «La mida escollida per Carlos Torrent és la persona», va dir Pons Fraga, i amb aquest punt de referència «s’expliquen vivències i emocions, espais i sentiments».

El llibre es va presentar aquest dijous al Palau des Comte | Josep Bagur Gomila

«A ses Truqueries hi batega tot un petit gran món», amb els Campins com a habitants, que apareixen al llibre amb un conjunt de biografies on, cadascuna d’elles, «ens condueix a indrets, esdeveniments, històries i vivències d’aquest lloc vinculat, per sempre més, as Comtat de Torre Saura. Geografia, història, econonimia i toponimia amb noms i llinatges», manifestà Josep Pons Fraga a la presentació.

En el pròleg del llibre, l’autor, col·laborador d’«Es Diari» explica que la motivació del treball és deixar constància per escrit «d’unes persones que per espai de segle i mig formaren tota una personalitat al camp de Ciutadella» en un lloc que «sempre fou tot un referent en l’economia i en la societat ciutadellenca».

Des de l’origen del lloc, procedent de tres finques diferents i d’aquí el seu nom, proposa l’autor, fins a la descripció gairebé mil·limètrica de l’espai, amb els seus béns etnològics primordials. Josep Campins Gelabert inicia la nissaga de Campins amos de ses Truqueries l’any 1867, donant pas a cinc ‘Campins’ més en aquesta funció: quatre Joans i un Matias. Aquell any, 1867, ses Truqueries, explica Torrent, era el lloc la possessió més rendible i emblemàtica dels Olives, propietaris de la terra i ostentadors del títol de comptes de Torre Saura. Aquesta època va ser de creixement per a la finca.

És aquest l’inici d’una història carregada de bones persones, amb empenta i estima per la terra, una relació entre Campins i ses Truqueries que, des d’ara, és permanent perquè queda escrita.