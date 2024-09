L’Ajuntament de Maó sembrarà properament 90 arbres per tal de reposar exemplars que s’han mort o que han caigut pel vent. Així s’ompliran escocells que ara són buits. Entre els carrers més beneficiats per aquest contracte, ja aprovat per la Junta de Govern, destaquen els 18 arbres que se sembraran a l’avinguda Vives Llull; el carrer Vassallo on s’hi plantaran 14 arbres; o el carrer Ciutadella, 16 exemplars que es substituiran els tarongers que van emmalaltir i morir.

Entre les espècies que arribaran als carrers de Maó els lledoners, les palmeres o els tarongers, entre d’altres castes d’arbres adequades a les condicions climàtiques i que no requereixen un excessiu consum d’aigua. Els arbres mantenen les espècies ja plantades a les zones per mantenir el disseny de carrer o en algun cas substituir amb altres espècies més adequades. El nou contracte inclou el manteniment durant dos anys des de la seva plantació i inclou el reg manual de tots els arbres que ara es sembrin, d’aquesta manera s’assegura que l’arrelament dels mateixos ho faci amb les màximes garanties. Es tracta de la major campanya de plantació d’arbres dels últims anys: entre els anys 2020 i 2021 se’n van plantar 71; el 2021, 60 i el 2022, 50 exemplars més. S’estima que al municipi hi ha uns 3.000 arbres sembrats.