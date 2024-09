Aprofitant la proximitat en el calendari amb la festivitat de Sant Rafel, patró del cós de Policia Local de Maó, l’Ajuntament ha retut l'homenatge als seus agents en acte institucional.

Com que la festivitat del patró cau aquest diumenge, el Consistori va avançar la celebració per tal que aquest divendres un total de 19 policies poguessin rebre un reconeixement en una cerimònia que va estar presidida pel batle Héctor Pons i a la qual també va intervenir la regidora encarrega de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Elena Costa. Al mateix temps, l’inspector en cap de la Policia Local de Maó, Pedro Vives, va dedicar unes paraules als companys que integren el seu equip de feina. I és que fa justament un any, Vives estava preparant el seu trasllat al càrrec que ocupa en l’actualitat des del cós de Policia Local des Castell, on gaudia de la mateixa responsabilitat des de l’any 2019.

El jove agent Jaume Colomina rep la seva distinció en mans del batle | Josep Bagur Gomila

Protecció Civil

Amb aquest acte, el Consistori vol posar en valor i gratificar la feina diària dels agents i la dedicació, motivació i implicació que mostren a l’hora d’exercir un servei que resulta fonamental per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania. L’esdeveniment serveix així per fer visible el seu esforç i compromís a l’hora de prestar aquest servei de caràcter públic.

L’inspector en cap, Pedro Vives.| Josep Bagur Gomila

Per una altra banda, l’Ajuntament va tenir el detall d’incloure l’agrupació de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Maó en la cerimònia. Es va voler reconèixer la seva tasca i disponibilitat de servei cap a la ciutadania donant un suport constant a la Policia Local i demostrant un gran compromís i dedicació en la seva feina diària.