Plats tan arrelats a la cultura insular com les albergínies plenes o l’oliaigua són els protagonistes aquesta setmana als menús dels restaurants que s’han adherit a la quinzena edició de Sa Mostra de Cuina Menorquina, una iniciativa organitzada per l’Associació de Restauració de CAEB Menorca amb l’objectiu de promocionar la gastronomia illenca.

Les mencionades delícies culinàries són l’emblema del menú gastronòmic de Pinzell Restaurant a Ciutadella. En paraules de Víctor Torrent, el seu propietari, afirma que es tracta de propostes que «agraeixen tant els que venen de fora a visitar l’Illa com la gent del poble». «Descobreixen plats que ja no trobam a bars i restaurants», assevera Torrent.

El propietari Víctor Torrent. | Katerina Pu

A un altre establiment ciutadellenc, com és el restaurant Es Nàutic, també fan referència a l’agraïment que mostra el client en veure menjars que se surten de la rutina i es retroben amb la tradició. «Som dels pocs restaurants que apostam pel maridatge amb un vi de la terra», expressa l’administrador des Nàutic, Álex Rodríguez.

Augment del cost del producte

Tanmateix, l’adquisició de matèries primeres locals resulta una mica costós per a la majoria dels restaurants, ja que el seu preu s’ha vist incrementat en els darrers temps. Per això, Es Nàutic opta per aprofitar-los al màxim fent-los servir a diversos plats a la vegada. «Així podem garantir el màxim benefici del producte», explica el seu administrador, destacant que són «d’una qualitat òptima».

Tres plats del menú as Nàutic. | Katerina Pu

Per la seva part, a Pinzell no comparteixen aquesta problemàtica generalitzada, ja que compten amb la seva pròpia finca. És així com obtenen les seves matèries primeres sense haver de dependre de cap proveïdor. «Tenim producte local durant tota la temporada. Els menús com aquest de Sa Mostra els adaptam segons els productes que tenim a disposició durant aquesta època», subratlla Torrent.

Empenta a final de temporada

Els restaurants participants a Sa Mostra veuen amb bons ulls que es duguin a terme aquest tipus d’iniciatives per donar a conèixer el producte local i alhora dinamitzar el sector de l’hosteleria en el darrer mes de la temporada turística. Això acaba aportant un valor afegit al seu servei.

«La veritat és que l’acollida del públic és molt bona. Tothom està molt content i cada vegada hi ha més ganes de degustar el nostre menú», comenta l’administrador del restaurant ciutadellenc Es Nàutic, Álex Rodríguez. En sintonia amb Es Nàutic, Torrent assegura que l’empenta «es nota». «S’agraeix molt l’organització d’aquesta mena de rutes pels restaurants menorquins a final de temporada», afegeix el propietari de Pinzell.