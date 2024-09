Es Migjorn Gran va tirar bastants anys enrere per viure un gran diumenge dedicat a la festa de Sant Miquel pagès. Una desfilada que incloïa una vintena de carruatges i la Banda de Música del poble va inundar els carrers de la localitat mostrant com era la vida al camp antigament i les eines que es feien servir. Tot això, amb una recreació exacta de la roba que portava la població d’antany, des dels més petits fins als més grans.

El grup de fandango era al capdavant de la desfilada mostrant el ball tradicional juntament amb la melodia que feien sonar la flauta travessera i les guitarres, instruments que acompanyaven el cant. D’aquesta forma, Sa Plaça donava la benvinguda a la família del lloc de Tirant Nou. Formada pel matrimoni de Mònica Martí i Sebastià Garriga, juntament amb els seus fills, es convertien en el primer carruatge en passar entre els centenars de veïns que es van atracar a gaudir de la mostra i, per què no, d’un vermut aprofitant la sortida d’un sol radiant.

Dues dones preparant fogasses enmig de la plaça. | KATERINA PU

Oficis d’antany

Un cop havien sortit els carruatges amb ases i algun cavall de les famílies que representaven aquelles que feien feina als llocs, va arribar el torn de descobrir els oficis propis del camp. Alguns d’ells perduren en l’actualitat, com la figura del mate

ix pagès, la qual estava ben representada pel jove Sebastià de Tirant (no confondre amb el casat, mencionat amb anterioritat), un dels que encapçala la nova generació que ha d’assumir les regnes.

Alguns dels membres que conformaven el grup de fandango. | KATERINA PU

Al mateix temps, també apareixien altres professions i funcions molt difícils de veure avui dia. Seria el cas de Carlos, qui ensenyava com es duia la llenya per aquells camins on no podien passar els carruatges: ben replegada damunt un ase que guia a peu amb les regnes.

Una veïna del poble saluda a una familia muntada a un carruatge. | KATERINA PU

Per una altra banda, Joan recollia el pedreny de les tanques amb una espècie de carretó amb pala fixa a la manera antiga. Tot d’una, Maribel s’endinsava a sa Plaça portant una collidora de figues de moro. En definitiva, una gran jornada per rememorar i posar en valor els oficis i la vida al camp.