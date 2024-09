Les vaques frisones menorquines no havien participat en un concurs nacional des de 2015. Ho han tornat a fer aquest cap de setmana a Gijón (Astúries). El resultat ha estat positiu, tal vegada no tant com esperaven, sobretot en vedelles, perquè els exemplars no van competir en les millors condicions. Però en vaques de lactància van aconseguir dos podis en diferents categories.

La vaca gran campiona al concurs morfològic de la Fira del Camp de Menorca, la Rafal Fort Grade Isabel, del lloc de Binigafull, va se reconeguda amb un tercer premi en la competició d’exemplars de cinc anys. Per la seva banda, la vaca Meridian Fresa, de l’explotació de Torrellafuda de sis o més anys, va quedar en segon lloc. Les altres tres explotacions ramaderes que hi han participat són Son Quart, Binialcalà i Bell-Lloc. «Mos feia molta il·lusió» El camp de Menorca sobreviu en bona part per la il·lusió que hi posen els pagesos i ramaders. Participar en un concurs nacional és una experiència que il·lusiona. S’ho van proposar en acabar la Fira del Camp de Menorca. Els premis són un incentiu per a millorar la productivitat de les ramaderies i poder mostrar fora la qualitat del bestiar d’aquí és un incentiu. Ino només per als ramaders. Aquest cap de setmana, un grup d’uns 50 menorquins han format part de l’expedició cap a Astúries, la majoria pagesos i jubilats del camp. La vaca de Binigafull que va ser Gran Campeona a Menorca, amb Tóbal Capó Fedelich. Conafe, com a organitzadors del concurs nacional, han destacat en diverses ocasions durant el seu desenvolupament la presència dels participants menorquins, en reconèixer l’esforç que representa traslladar els exemplars des de l’Illa fins a arribar a Astúries. Per als ramaders menorquins ha estat esgotador, pel llarg desplaçament i la intensitat i emocions del concurs. El cost del trasllat supera els 20.000 euros i ha estat possible pel suport de l’Associació Frisona Balear. L’exemplar de més de sis anys de Torrellafuda amb Nasi Moll Taltavull. Tots els ramaders s’han fixat amb enveja sana en la gran campiona d’aquest 44 Concurs Nacional de Raça Frisona (Conafe). Es tracta de Llinde Ariel Jordan, exemplar propietat de la ramaderia SAT Ceceño (Cantàbria). La vaca, que ja ha estat reconeguda en quatre edicions anteriors, s’ha convertit en el referent de la raça frisona a Espanya.