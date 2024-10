La curiositat de conèixer l’origen d’Es Llonguet, va fer que li robés un poc del seu temps a Toni Ferrer (Senyalet). Ell es defineix com autodidacte i em va explicar amb detall quina és la seva trajectòria professional i com va néixer el forn artesà Es Llonguet.

Aquest establiment el varen posar en marxa fa 10 anys en Toni i na Lali, la seva dona, amb la il·lusió de muntar un forn acompanyat de cafeteria, que mai haurien pensat que tingués tant d’èxit com té.

En demanar-li per les seves arrels, diu que es remunten a quatre generacions enrere. El seu besavi va ser el qui va muntar ‘La Ceres’ al cap de cantó del carrer del Rosari. Els seus avis varen muntar un forn a sa Raval, 129. Després l’avi i son pare varen posar un forn al cap de cantó de dalt sa Raval on era ‘Can Robert’ que posaren en marxa amb el nom de ‘La Única’, tancant l’altre que tenien. A partir d’aquell moment son pare i un conco varen continuar amb l’ofici, que el besavi d’en Toni havia iniciat.

Diu en Toni que va aprendre l’ofici de forner amb son pare, que era un molt bon forner.

Després d’uns anys de fer feina amb els seus cosins i haver-se jubilat son pare, és quan en Toni decideix muntar el seu propi negoci –negoci familiar–, junt amb la seva dona. Un forn de pa artesà amb cafeteria, com sempre havia somiat.

Forn on trobem una extensa gamma de productes com ara rubiols, flaons, formatjades, greixeres, canyetes de sobrassada, etc. Quant a dolç, elaboren un tipus de coca de congret, una ensaïmada en què la pasta és molt bona, amb menys quantitat de seu de l’habitual, el que fa que resulti ser més sana. També fan melindros i mitjallunes, entre altres dolços...

Referent al pa, n’elaboren diferents tipus, com és el pa de pagès blanc amb massa mare, el que fa que tingui un gust d’autèntic pa artesà. I com a producte estrella, evidentment, el llonguet, producte que dona nom a l’establiment. Sembla que fou el seu besavi, vingut de Mallorca, qui va introduir el llonguet a Menorca.

Hem de destacar d’Es Llonguet que aposten per oferir un màxim de producte Km 0 amb un objectiu molt clar, diu en Toni, donar suport i ajudar als productors de Menorca; valorar els productes de proximitat i oferir als clients productes de qualitat amb el sabor més menorquí possible.

La veritat és que berenar en Es Llonguet és un plaer, tot i que a vegades és difícil aconseguir una taula. El mes d’agost ha arribat a haver-hi cua de persones esperant... i és que no hi ha res millor que un llonguet amb camaiot, carn-i-xulla, sobrassada o formatge de Menorca per berenar. Tot un plaer per al paladar!

