Menorca Doc Fest inaugura el pròxim dissabte dia 5, a les 11 hores, l’exposició «Pere Cabacés, retrospectiva d’un poble II» al Centre d’art i cultura Can Ángel, des Mercadal, oberta fins al 26 d’octubre, i en altres ubicacions del poble com són la casa en què el fotògraf va tenir el seu estudi al carrer d’Enmig nombre 11 i als bars Can Pep i Poca-soltes, que es podrà veure fins al 27 de novembre.

Cristian P. Coll, director del Menorca Doc Fest, afirma que «aquesta exposició és un homenatge a Pere Cabacés amb retrats i fotografies de contingut social que va fer els anys en què va viure al poble, on era tot un personatge i molt estimat. En certa manera, hem recuperat un poc la història del poble». Els membres de la Banda de Música des Migjorn Gran mirant l'aparador de la botiga de Pere Cabacés. | ARXIU D'IMATGE I SO DE MENORCA Enguany fa deu anys que el fotògraf Pere Cabacés, nascut el 1928 a Santa Coloma de Gramenet, va morir a Vallgorguina el 2014. La seva biografia personal i professional inclou disset anys d’estada a Menorca, del 1977 al 1991 i del 203 al 2006, en els quals va deixar la seva empremta com a fotògraf de poble as Mercadal i als pobles dels voltants, fent reportatges d’actes socials i culturals, a més de retrats. Quan va partir de Menorca, Cabacés va entregar el seu arxiu de més de 69.000 imatges de l’Illa a l’Arxiu Municipal des Mercadal i des d’enguany forma part del fons de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca. En aquest sentit, Coll assenyala que «l’exposició retrospectiva no repassa tota la seva història, s’ha fet analitzant un poc el seu arxiu fotogràfic que va donar a l’Ajuntament des Mercadal i posteriorment aquest a l’Arxiu d’Imatge iSo de Menorca, que ha col·laborat amb la digitalització de les imatges seleccionades». Exposició Coll destaca que Menorca Doc Fest organitza cada any una exposició retrospectiva d’un fotògraf amb una trajectòria destacada. El 2020, la mostra va ser sobre el fotoperiodista Javier Coll i els seus 45 anys d’activitat professional, justament l’any de la seva jubilació després d’una dilatada i prolífica trajectòria professional amb el diari «Menorca». La mostra incloïa imatges, entre altres, dels anys de la Transició política, concretament entre 1976 y 1983. Un partit de futbol sala celebrat a la pista esportiva del col·legi des Mercadal. | PERE CABACÉS El fotògraf xipriota Reno Wideson (1920-2020) va ser el protagonista de l’exposició retrospectiva de 2022, que va passar els estius a l’Illa entre 1963 i principis del segle XX. L’anhel de Wideson pel Mediterrani el va dur a cercar un lloc pròxim a l’Anglaterra on residia, però que li recordés la seva illa natal. Menorca va ser el lloc escollit i l’exposició va oferir una mirada turística de la Menorca dels anys seixanta. L’any passat, l’exposició retrospectiva va ser del fotògraf Josep Sintes Abril, mort fa sis anys, que as Mercadal era conegut per en Pepe es sastre, donat que aquesta era la seva activitat professional que combinava amb la fotografia. L’establiment era a la vegada sastreria i botiga de fotos, i la seva dona, Pilar Pons, feia les feines d’atenció al públic i de laboratori. Retrat de Cristina Orfila Moll. | PERE CABACÉS Coll assenyala que «des de l’any passat, ens hem centrat en Es Mercadal per recuperar un poc la història visual del poble. Veurem si podem seguir fent o no retrospectives sobre el poble, o de qualsevol altre poble que amb feina i recerca es pot aconseguir», subratlla.