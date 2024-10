La població del milà reial, una espècie en perill d’extinció, continua mostrant senyals de recuperació a Menorca. El 2024 marca un any de progrés significatiu amb 73 parelles reproductores i més de 100 joves volant per l’Illa, segons assenyala Menorca Reserva de Biosfera.

El milà reial continua estabilitzant-se després d’anys de declivi, gràcies a les mesures de conservació, com l’aïllament de línies elèctriques i el seguiment amb GPS. Així i tot, encara queda feina per fer, especialment per mitigar els riscos d’electrocució i enverinament.

Les actuacions dutes a terme les darreres dues dècades continuen vigents. Una d’aquestes és per al marcatge i la geolocalització de cries de milà quan arriben al voltant de 30 dies de vida, uns deu abans que comencin a volar. És el moment idoni, per tant, per visitar els nius i controlar la productivitat de la parella, segons els pollets que hagin nascut i sobreviscut.

La població del milà reial és de 73 parelles, quan el 1998 només en quedaven cinc i es va iniciar un pla per a la seva conservació que evidenciava els bons resultats.