L’origen de Can Sintes es remunta a l’any 1950 quan en Jaume Sintes Olives, Mestre artesà pastisser, es va incorporar a fer feina a l’edat de 10 anys amb el Sr. Fernando Sintes (fundador de La Menorquina) al carrer Melians d’Alaior. D’allà van sortir la majoria de dolços, hojaldres, gelats i pastissos que fan fins a dia d’avui, com són ses banyes, palos, marqueses, gelats 57, coyotes, nativos, souflés, etc.

L’any 1985 quan La Menorquina ja era una marca reconeguda arreu del món, a Jaume Sintes li van oferir d’anar a fer feina a Palau de Plegamans (Barcelona) o comprar la maquinària i muntar la seva pròpia pastisseria...

Jaume SIntes Olives fundador de sa Pastiseria Can Sintes l’any 1987.

L’any 1987 en Jaume Sintes juntament amb la seva dona i els seus fills, varen decidir obrir un obrador de pastisseria propi i varen continuar fent els mateixos pastissos i gelats que feien abans a La Menorquina, amb les mateixes fórmules i ingredients, que avui en dia Can Sintes en el 2024 encara estan elaborant.

Segona generació

Can Sintes és la segona generació de pastissers, Mestres artesans des del 2008 i pertanyen a APAME, i també per la seva trajectòria professional, pertanyen als comerços emblemàtics de les Illes Balears des de l’any 2019. També estan dins la ruta de l’Arxiduc des de l’any 2017, darrerament la guia Repsol els va reconèixer la seva feina com a pastissers artesans i els varen guardonar amb un «solet» l’any 2021

Han participat en fires de Nadal, de les vaques (Fira del camp a Alaior) i d’altres, com són fires d'estiu a diferents pobles de Menorca.

Tenen com a bon record, diu en Jaume, haver elaborat el pastís del 700 aniversari de la fundació del poble d’Alaior, un pastís espectacular per a unes 1.000 persones, participant així mateix, en molts altres esdeveniments.

Can Sintes, a la botiga des Cós de Gràcia de Maó.

En les seves especialitats de pastes artesanes salades menorquines (receptes antigues dels seus avantpassats) hi trobem rubiols, formatjades, flaons i coques salades.

El seu producte estrella de pastisseria és la banya, que només fan els caps de setmana durant l’hivern, la tardor i primavera. Una de les altres coses que fan a part de fer pastisseria, són els gelats artesans entre els quals destaca el d’una recepta molt antiga com és la del gelat 57, el seu gelat estrella. També elaboren els souflés de vainilla, Coyote Oro, Cubanito Morenito.

A Can Sintes es poden fer encàrrecs amb 48 hores d’antelació. Actualment la pastisseria Can Sintes està regentada per la segona generació de pastissers artesans. Ells són els germans Jaume Sintes Melià i Pere Sintes Melià i tenen dos punts de venda propis com són un al Cós de Gràcia 127 de Maó i un altre al carrer de Ferreries 24 d’Alaior. Des del seu obrador i tenda, també serveixen arreu de Menorca.

I el dilluns fou un dia especial per en Jaume Sintes Olives, ell compleix 84 anys, segur que no li faltà la tortada. Felicitats i molta salut Jaume!

Amb aquest reportatge d´una empresa familiar de pastisseria artesana amb 74 anys d’història, dono per tancada aquesta secció d’«Artesans de Menorca».