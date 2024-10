La celebració del Campionat de Curricà 2024 al Club Nàutic Ciutadella aquest darrer cap de setmana va esdevenir un èxit rotund. Les aigües de Ciutadella van acollir fins a 17 barques participants en un dia de molt bon temps, amb nous pescadors de joves generacions que asseguren que aquesta activitat té un relleu a l’entitat. Tambe hi van participat enguany sis pescadors infantils a les tripulacions, amb la seva corresponent medalla.

Sis pescadors infantils van participar al campionat

El president Joan Miquel Llompart i el vocal de pesca recreativa Lao Capó van entregar els premis als següents guanyadors: Tripulació de la barca «Cap a Mestral», amb Sam Triay com a patró, primer premi de la prova amb 50 punts; tripulació de la barca «Cornet», amb Esteve Bagur com a patró, guanyadors del segon premi amb 46 punts; tripulació de la barca «Selarroc», amb José Corrales com a patró, guanyadors del tercer premi amb 45 punts; tripulació de la barca «Nurian», amb Migue Edesma de patró, guanyadors de la peça major amb una llampuga de 1,1 quilos.

I per acabar, després de l’entrega de trofeus i com toca a ser es va celebrar una fritada del peix a la barbacoa del club.