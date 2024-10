Els pròxims dos caps de setmana, aquest del divendres 11 al diumenge 13 i el següent del divendres 18 al diumenge 20, catorze restaurants de l’Illa oferiran un menú especial als seus clients incorporant la vedella vermella menorquina als seus plats en formes molt diverses i suggerents.

En aquesta sisena edició de les Jornades Gastronòmiques de Vedella Vermella Menorquina es repeteix el mateix nombre d’establiments disponibles per degustar aquestes bones menges. La gran majoria dels participants en l’edició de l’any passat repeteixen presència enguany i se’n sumen quatre de nou. D’aquesta manera, Ciutadella amb cinc i Es Mercadal amb quatre, concentren la immensa part dels restaurants organitzadors. Aquesta cita gastronòmica es podrà viure a tots els municipis, ja que tots estan representats per almenys un establiment a excepció d’Alaior.

La raça segueix amenaçada, però els caps reproductors continuen augmentant any rere any.

Els clients, tant visitants com locals, poden assaborir aquesta carn melosa i tendra en presentacions molt diverses entre si. Des de ‘villagodios’ fins a creps, passant per steak tartars, milaneses, mitjanes, carpaccios, galtes, entrecots o hamburgueses. Vedella vermella menorquina en totes les seves formes possibles per assaborir una carn melosa i tendra.

Població estabilitzada

«Encara tenim pendent tancar els nombres d’enguany, però ja ens trobem sobre els 1.400 exemplars reproductors», afirma la presidenta de l’Associació de Ramaders de Raça Bovina de Menorca, Tonia Ramon, sobre la població de vedelles menorquines productores a l’Illa.

Aquesta xifra supera les 1.300 de l’any passant, les quals formen part d’una població total que se situa al voltant dels 2.500 exemplars a l’Illa. Per tant, «continua sent una espècie en perill d’extinció», incideix Tonia Ramon, ja que es necessitarien 5.000 vaques reproductores per sortir d’aquest estat. «La tendència sempre és anar recuperant i les gràfiques demostren que la raça va augmentant en caps», conclou.

Mercat fora de l’Illa

L’Associació està conformada per més de 100 socis, els quals estimulen un sector basat en l’àmbit local en un 90 per cent. «La comercialització s’incrementa perquè el consumidor ho demana cada vegada més», assegura la presidenta.

Així i tot, «hi ha una carnisseria que treu producte cap a Madrid, ja que compra raça autòctona». Un bon punt d’inici.