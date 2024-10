El passat divendres es va celebrar al teatre de l’Orfeó Maonès l’acte de cloenda del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat per la conselleria de Benestar Social del Consell, que va comptar entre altres intervencions amb la xerrada vivencial del actor i presentador Javier Martí i va tancar amb la projecció, en primícia, del documental «Paraules Pont», que ha estat produït per l’Ajuntament des Castell.

Aprofitant la intervenció transversal de l’Ajuntament des Castell al voltant de la salut mental, tant amb el taller de rap com la taula rodona celebrada a Ràdio Es Castell, l’àrea municipal de Serveis Socials va impulsar de la mà d’IB3, la producció d’un documental que aborda la realitat i problemàtica entorn a aquest tema d’interès social, com a eina per a visibilitzar-la i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’abordar-la amb pertinència.

Sofriment i incompresió

A partir dels testimonis i experiències de dues persones que pateixen trastorns mentals, el documental exposa les situacions de sofriment, incomprensió i dificultats d’integració, derivades del desconeixement i falta d’eines per atendre i ajudar a tractar i, sobretot, a prevenir el desenvolupament dels trastorns mentals.

I, seguint l’estela de la prevenció, que va ser l’objecte del taller de rap organitzat per l’Ajuntament des Castell durant l’estiu, s’explica, a través de les veus de diferents agents dins de l’àmbit, sobre la importància de la prevenció i l’existència de factors de protecció en edats primerenques, per tal de garantir una millor qualitat de vida a les persones susceptibles de patir un trastorn mental; i per tant, de treure endavant programes i actuacions socioeducatives com a possibles mesures de prevenció.

Diàleg

«Paraules Pont» fa referència justament que, a través de les paraules, es pot crear un diàleg que faciliti expressar els sentiments, a demanar ajuda i també a rebre-la. I en aquest sentit, va enllaçar amb la intervenció del conegut actor i presentador Javier Martín, qui va ser diagnosticat amb trastorn bipolar i que ha escrit el llibre «Bipolar, a mucha honra» en què explica, en tó d’humor, la seva experiència, com una manera d’ajudar, però també de demanar ajuda.