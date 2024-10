Trenta-dos estands, dels quals vint-i-cinc són productors de l’Illa i altres set formen part de la Ruta Europea de Formatge, van posar aquest divendres la seva oferta durant tres jornades a disposició dels menorquins, en el marc de la III Fira del Formatge Mahón Menorca que es podrà visitar fins el diumenge a les 15 hores a l’Esplanada de Maó.

A l’acte inaugural, la regidora de Promoció Econòmica de Maó,Susana Salom, va qualificar la celebració de la Fira del Formatge Mahón-Menorca com la festa del sabor i la tradició d’un dels tresors més deliciosos de l’Illa, com és el formatge, no sols per retre-li homenatge, sinó també per gaudir d’una experiència única que combina sabors, tradicions i la passió dels productors locals, amb formatge, cervesa, vi, safrà que complementen perfectament els productes lactis. Salom va destacar l’oportunitat de poder conèixer de primera mà el projecte de vida de Ganadería Quintian, showcooking de cuiners de renom com Miquel Calent i Josep Maria Borrás, degustacions de varietats de formatges i maridatges, ponències d’experts sobre producció de formatge, activitats per als més petits, i també música en directe.

Trenta-dos estands formen part de la fira d'enguany | Gemma Andreu

La directora insular de Promoció Turística, Begoña Mercadal, va subratllar que la Fira del Formatge permet allargar la temporada turística, i permet que la gent que visita l’Illa fora dels mesos de sol i platja tengui un ventall d’activitats, en aquesta ocasió al voltant del formatge Mahón-Menorca.

El conseller del Mar i Cicle de l’Aigua, José Manuel Lafuente, en representació del Govern balear, va manifestar que el paisatge illenc, amb el camp cuidat, és un dels atractius per turistes i el mateixos menorquins, una realitat que en una part important és gràcies a l’activitat agrària de la gent del camp que es dedica a la producció làctia i l’elaboració de formatge, essent la fira un reconeixement a les persones que ho fan possible.

El batle de Maó, Héctor Pons, també va incidir en el fet que la Fira del Formatge es celebra l’octubre des de la primera edició amb l’objectiu de tenir una oferta atractiva en el referit mes, que enguany coincideix amb la 23a Volta Cicloturista a Menorca i la presència de tres creuers al port, per la qual cosa els creueristes poden conèixer altres aspectes de Menorca comés el sector primari i els seus productes. Pons va assegurar que la fira representa el suport al camp, juntament amb altres activitats i iniciatives, com «Mira quins llocs» i poder visitar els 90 llocs de Maó que fan producció d’alguns tipus i es reinventen per fer productiu el camp de l’Illa i tenir sector primari viu, fort i empoderat.

Bosco Triay, Susana Salom, Héctor Pons, Juan M. Lafuente i Begoña Mercadal | Gemma Andreu

El president del Consell Regulador del Formatge Mahón-Menorca, Bosco Triay, va agrair la iniciativa per tercer any consecutiu de l’Ajuntament de Maó d’organitzar aquesta fira, a més d’anunciar l’enregistrament d’un nou vídeo de promoció del formatge menorquí i, per extensió, també de tota l’Illa, que els assistents a l’acte inaugural van poder veure al final dels parlaments de les autoritats.

Per la seva part, el president de CAEB-Restauració a Menorca, José Bosch, va referir-se a la presentació durant la Fira del Formatge del projecte «Ruta Gastronòmica del Formatge DOP Mahón Menorca», per gaudir dels millors plats elaborats amb l’edició d’un fulletó virtual amb les receptes d’entrants, plats principals i postres.