L’Associació de Vesins del Centre Històric de Maó, que presideix Roser Román, va celebrar ahir matí, entre les 11 i les 14 hores, una trobada veïnal al carrer de Sant Jordi amb l’objectiu de donar a conèixer l’entitat i la seva labor, i aconseguir el suport de nous associats.

Roser Román afirma que un dels problemes dels centres històrics és la seva gentrificació, «vivim en un centre històric, on hi ha molt de comerç, molts bars, també moltes cases buides, i necessitam rehabilitar, jo li dic rehabitar els edificis buits per als vesins i vesines, no només per als hotels de ciutat. Necessitam que es torni a potenciar el comerç de proximitat i que no tanqui al final de la temporada turística, perquè al ser un centre històric, amb els problemes de gentrificació, hi ha molts comerços, bars que només obren per temporada i aquest fet va en detriment de la vida veïnal i dels que vivim aquí tot l’any».

Els membres de la junta. | T.SEGUÍ

Román destaca el dinamisme de la nova junta del col·lectiu veïnal i les ganes de promoure la participació ciutadana, «és una junta superactiva i activista, amb moltes ganes de fer coses i, per açò, avui [per ahir] hem sortit al carrer per donar-nos a conèixer, apropar-nos als vesins i vesines del centre històric, que coneguin que existeix una associació, hi ha gent que ni tan sols la coneix, que sepin que aallò important d’una associació no és només fer queixes, sinó també per fer propostes».

La junta està formada per la presidenta Roser Román, la vicepresidenta Joana M. Garau, la secretària Carme Curcó, la tresorera Margarita Huguet i els vocals Daniel Pons, Catalina Seguí, Cristina Gómez, Fanny Mateu, Ana Muñoz, Gaspar Aznar.