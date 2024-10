L’Ajuntament des Mercadal ha posat en marxa una activitat que permet la visita a sis llocs del municipi i a una bodega per poder descobrir com es fan les feines del camp i com són compatibles amb la conservació del medi ambient. La inicitiva també vol que es valori més el producte local. El programa compta amb set sortides, entre el 26 d’octubre i el 29 de març.

Les visites tindran una durada de tres hores i un dels objectius es descobrir la producció que es fa a cada lloc i valorar la natura que els envolta i la conservació del paisatge. La primera serà al lloc de Lluriach Vell, on Catalina Salom i Toni Bosch proidueixen embotits i formatges. La segona serà a Santa Margalida, on Omar Zola mostrarà el conreu del safrà i la camail·la (2 novembre). Crispin Mariano explicarà la producció de vi a Bodegas Menorquinas (11 de novembre). A Biniserralla, Carlos Vélez demostrarà com es fabrica el formatge de cabra, tot i que no hi ha data pel mes de gener. La segûent visita serà a Sa Cavalleria per veure la producció de formatge de Jéssica Pérez i Sebastià Benejam (8 de febrer). A Binisserrallet-Lluriach, amb Catalina Allès i Joan Marquès, es fabrica iogurt (22 de febrer). A Binillobet, en Pere Marquès i na Laura Pallicer mostraran el lloc (29 de març).