El CentreBit d’Alaior acollirà els dies 24 y 25 d’octubre una nova edició del DevFest, un esdeveniment relacionat amb la tecnologia i organitzat pel Google Developers Group Menorca (GDG Menorca), que enguany estarà dedicat a la intel·ligència artificial (IA) responsable.

Els organitzadors expliquen que el DevFest és una celebració global de tecnologia, organitzada per comunitats de desenvolupadors de Google, que reuneix desenvolupadors, empresaris, estudiants i aficionats a la tecnologia, que es reuneixen per compartir coneixements i idees. L’esdeveniment és gratuït i obert a tota la ciutadania.

Programa d’actes

El programa del dijous, comptarà amb dos tallers de programació relacionats amb la generació d’imatges mitjançant intel·ligència artificial i processament de llenguatge natural, a càrrec de Biel Moyà (professor de la UIB) i Joan Soler (menorquí, doctorat en Processament de Llenguatge Natural i Lead NLP/Data Science a NeuralTrust).

Els actes continuaran el divendres al matí, amb un fòrum d’empreses que ha de servir com a punt de trobada del teixit tecnològic de l’Illa. Amb aquest objectiu tindran lloc dues xerrades de Juan Miqueo, fundador de MyBooking, i Xiscu García, CTO de Mabrian. També se celebrarà un Open Space, on els participants proposaran temàtiques a tractar en grup.

La tarda del divendres tindran lloc tres ponències. La primera versarà sobre com crear agents d’intel·ligència artificial, a càrrec de Mariia Chizhikova, enginyera a Verenia i divulgadora a les xarxes. La segona servirà per analitzar com s’aplica la intel·ligència artificial a l’àmbit dels recursos humans, i l’oferirà Rosa Horcajada, product manager a Factorial. La darrera xerrada estarà dedicada a la investigació actual sobre IA i la robòtica, i la protagonitzarà Maria Bauzà, menorquina i investigadora a Google DeepMind.

El programa del DevFest 2024 clourà amb el pòdcast en directe d’Agile Ice Coffee, a càrrec de Jorge Muria i Fernando Sánchez, que tractarà sobre agilitat i intel·ligència artificial.

Grup de Google a Menorca

El DevFest és un esdeveniment organizat pel Google Developers Group Menorca, un grup de persones interessades en la tecnologia, tant de Google com de general, que tenen l’objectiu de crear una comunitat a l’illa. També organitzen iniciatives com els STEM Talks.