A Menorca, el joc del truc és més que un entreteniment. Per a les generacions més grans suposa una important activitat social en què es reuneixen amics i familiars per demostrar quina parella té més picardia a l’hora d’enganar al rival.

Des de l’Institut de la Joventut de Menorca (InJove), organisme depenent del Consell, s’està fent feina per transmetre el truc d’una forma atractiva a les generacions més noves per tal d’assegurar la continuïtat d’aquest joc en el futur. Per això s’han organitzat fins a sis tallers d’iniciació entre aquest mes d’octubre i el pròxim mes de novembre a diferents casals joves de l’Illa. Ja s’han duit a terme als punts establerts a Maó, Ferreries i Ciutadella. El Molí de Baix de Sant Lluís, el Casal Jove des Mercadal i l’Hogar d’Alaior seran els següents espais on els joves que no coneguin el truc puguin començar a jugar. A més, s’enduran un joc de cartes de regal per continuar practicant.

Els jugadors intenten manipular la parella contrària tractant d’amagar les seves cartes i les seves vertaderes intencions. | Gemma Andreu

L’objectiu és preparar les parelles per disputar en les millors condicions possibles el primer Torneig Jove de Truc el pròxim 30 de novembre a l’Auditori de Ferreries. Pensat únicament per als més joves, hi poden participar totes aquelles parelles compreses entre els 12 i els 35 anys. Al tancament d’aquesta edició, ja n’hi havia set apuntades, cinc d’elles ferrerienques.

Full de ruta

Per planificar els tallers i el campionat, els tècnics han estat en contacte amb Pau Gomila, organitzador del prestigiós Open de Truc de Menorca, en l’edició del qual d’enguany es va assolir una xifra rècord de 54 parelles. La seva experiència, juntament amb la de l’associació Cas Vesins de Ferreries, espai sagrat per als jugadors de truc i organitzadora del Campionat del Món de Truc, ha estat clau per donar les passes pertinents de cara a fer realitat aquesta iniciativa.

A la iniciativa han participat personatges claus per al desenvolupament

del truc a l’Illa. | Gemma Andreu

«Quan vam arribar l’any passat, InJove se centrava sobretot en la tramitació de subvencions per a la joventut. Ara hem canviat el model, delegant aquests tràmits al Consell i l’Institut ha passat a centrar-se en l’organització d’activitats. Entre elles ha acabat sorgint la iniciativa per promocionar el truc, un joc tradicional de Menorca que creim que s’està perdent entre la joventut i només la practiquen els majors», assenyala Rafel Quintana, director insular de Joventut, Esports i Ocupació. «Després de comentar-ho entre els tècnics, ens va semblar interessant potenciar-ho de manera conjunta amb els ajuntaments i els casals joves. Fa mesos que ho duim preparant», conclou Quintana.

A més de comptar amb la col·laboració de Pau Gomila i Cas Vesins de Ferreries, també ha estat essencial la figura d’un dels darrers guanyadors de l’Open de Truc, el veterà Llorenç Marquès, encarregat d’elaborar la normativa de cara al torneig.