El nou Calendari Solidari 2025 de la secció d’escafandrisme del Club Nàutic Ciutadella ja és una realitat. Aquesta iniciativa solidària va sorgir arran de la idea de Mito Marquès, membre de la secció des Nàutic.

Dissenyat per la fotògrafa Cristina López, l’objectiu d’aquest calendari és recaptar doblers que es destinaran a ajudar econòmicament l’entitat Per La Mar Viva. Per participar en el projecte, els submarinistes voluntaris van enviar fins a un total de 14 fotos: una per cada mes de l’any, a part de la portada i contraportada. A més, des de l’entitat destaquen la col·laboració de diverses empreses i particulars, les quals ja apareixen a la contraportada.

El calendari ja es pot adquirir a les oficines del CNC i altres punts de venda.