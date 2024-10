La galeria de Hauser & Wirth a l’Illa del Rei ha tancat aquest diumenge la seva quarta temporada. Ho ha fet rebent unes 800 persones, que van assistir per gaudir d’un variat programa d’activitats.

Tallers familiars, sessions de dibuix per a adults, música en directe i dinar a la Cantina. Aquest era el programa per a la clausura de l’espai d’art del port de Maó. L’atractiu que genera Hauser & Wirth s’observa amb les dades d’assistència a la galeria de Manuela i Iwan Wirth. Només durant aquesta campanya, han passat per les instal·lacions 76.000 persones, i eleven la xifra fins als 258.000 visitants totals d’ençà que s’inaugurà l’espai el 2021.

Enguany s’ha presentat l’obra d’Eduardo Chillida i Roni Horn. Exposicions que han visitat, a més del públic general, 80 grups d’escolars, sumant uns 1.800 estudiants. A més, durant la temporada s’han succeït un bon nombre d’activitats, moltes d’elles en col·laboració amb altres entitats.

Més de 6.700 assistents han participat en el programa d’activitats culturals i educatives, com ara una xerrada d’art contemporani i prehistòria amb Kosme Barañano i Toni Ferrer, sessions de dibuix amb Theresia Malaise, un club de lectura amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca, in cicle de cinema a la fresca, dues performances del Festival Pedra Viva, concerts vermut amb Es Claustre, tallers familiars o visites guiades.