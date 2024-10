El Consorci de Residus i Energia de Menorca, amb el suport d'Ecoembes i Ecovidrio, ha llençat la campanya de sensibilització "Dona una Segona Vida als Residus" per conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar correctament els residus d'envasos, paper/cartó, vidre, fracció resta i matèria orgànica.

La campanya incideix especialment en mostrar la ciutadania de quina manera els residus separats correctament a casa es gestionen a les instal·lacions de Milà per tal de recuperar els valuosos materials que serveixen després per a la fabricació de nous productes a través del reciclatge. En definitiva, cerca que els residus siguin vistos com un recurs de l'economia circular del reciclatge, amb beneficis tant econòmics com mediambientals.

Una de les principals accions de «Dona una Segona Vida als Residus» consistirà en la instal·lació als carrers de cada municipi de tres grans escultures creades amb materials recuperats gràcies a la gestió que es fa a Milà, així com del producte final que se n'extreu dels residus després de passar pel tractament mecànic-biològic a les seves instal·lacions: les bales de material separat i compactat que són enviades a plantes recicladores.

Activitats divulgatives a cada poble

A més, comptarà amb jornades d'activitats a cada poble amb la instal·lació d'un estand del Consorci, on s'oferirà una experiència interactiva amb tallers divulgatius, jocs i concursos conduïts per educadors ambientals i on els participants podran guanyar dos vals regal de 60 € per gastar en productes i experiències de la marca Menorca Reserva de Biosfera i un patinet elèctric. Tot amb l'objectiu de mostrar els beneficis de la separació i del reciclatge, i que la gestió dels nostres residus és una responsabilitat compartida per tota la ciutadania de Menorca.

La campanya es pot seguir també a través de les xarxes socials del Consorci de Residus i Energia i dels ajuntaments de l'illa.